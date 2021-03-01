Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 1 Mart tarihli son depremler

Dün akşam saatlerinde Malatya'da meydana gelen sarsıntı haberi ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya'nın ardından Türkiye'nin farklı noktalarından da deprem haberleri geliyor. Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Muğla, Denizli, Çankırı'da şiddetleri 0.9 ila 2.9 arasında değişen depremler meydana geldi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 20:22'de 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 9.67 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.