Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son depremler hakkında yapılan açıklamalar araştırılıyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 06:58’de Yalova açıklarında 1.5 büyüklüğünde, saat 06:56’da Muğla Yeşilova’da 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

DEPREM Mİ OLDU?

06:58’de Yalova açıklarında 1.5 büyüklüğünde, saat 06:56’da Muğla Yeşilova’da 1.9 büyüklüğünde sarsındı gerçekleşti.

AFAD saat 06:02’de Ege Denizi’nde 1.2 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiğini açıkladı.

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.22 06:58:09 40.6817 29.2108 10.9 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.02.22 06:56:23 37.0683 28.4422 6.8 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2021.02.22 06:02:01 37.8795 26.9630 13.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.22 05:16:02 40.1465 41.8273 8.4 -.- 1.0 -.- CAMLIYAYLA-NARMAN (ERZURUM) İlksel

2021.02.22 04:17:02 37.8418 26.8527 6.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.22 04:09:33 38.2717 38.7810 5.0 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.22 03:35:59 37.0882 30.5358 3.8 -.- 1.2 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2021.02.22 03:21:09 39.2595 26.8405 1.8 -.- 1.3 -.- ODABURNU-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel

2021.02.22 03:03:12 37.4310 30.6137 10.9 -.- 1.2 -.- BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.02.22 03:01:34 38.9163 26.0423 23.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.22 02:57:39 38.9717 26.0652 8.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.22 02:50:56 37.7337 26.0170 14.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.02.22 02:44:37 38.2305 38.7533 5.0 -.- 1.1 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.22 02:12:57 37.9343 27.0815 5.0 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel