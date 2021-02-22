Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları
Depremler ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Gerçekleşen depremlerin şiddeti, derinliği ve konumu hakkında Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. 22 Şubat tarihinde saat 06:58’de Yalova açıklarında 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler
Son depremler hakkında yapılan açıklamalar araştırılıyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 06:58’de Yalova açıklarında 1.5 büyüklüğünde, saat 06:56’da Muğla Yeşilova’da 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU?
06:58’de Yalova açıklarında 1.5 büyüklüğünde, saat 06:56’da Muğla Yeşilova’da 1.9 büyüklüğünde sarsındı gerçekleşti.
AFAD saat 06:02’de Ege Denizi’nde 1.2 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiğini açıkladı.
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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.02.22 06:58:09 40.6817 29.2108 10.9 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.02.22 06:56:23 37.0683 28.4422 6.8 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.02.22 06:02:01 37.8795 26.9630 13.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.22 05:16:02 40.1465 41.8273 8.4 -.- 1.0 -.- CAMLIYAYLA-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2021.02.22 04:17:02 37.8418 26.8527 6.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.22 04:09:33 38.2717 38.7810 5.0 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.02.22 03:35:59 37.0882 30.5358 3.8 -.- 1.2 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2021.02.22 03:21:09 39.2595 26.8405 1.8 -.- 1.3 -.- ODABURNU-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2021.02.22 03:03:12 37.4310 30.6137 10.9 -.- 1.2 -.- BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.02.22 03:01:34 38.9163 26.0423 23.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.22 02:57:39 38.9717 26.0652 8.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.22 02:50:56 37.7337 26.0170 14.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.02.22 02:44:37 38.2305 38.7533 5.0 -.- 1.1 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.02.22 02:12:57 37.9343 27.0815 5.0 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel