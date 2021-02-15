Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son depremler ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Sarsıntıların ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat’ta Ege Denizi’nde saat 07:48’de yerin 8.2 km. derinliğinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat’ta Ege Denizi’nde saat 07:48’de yerin 8.2 km. derinliğinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise 07:49’da Ege Denizi’nde 1.8 büyüklüğünde yerin 7.05 km derinliğinde sarsıntı olduğunu açıkladı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.15 07:48:56 38.9363 25.9543 8.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 07:48:45 38.0407 32.5473 2.7 -.- 1.3 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2021.02.15 07:18:37 39.0037 26.0708 7.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.15 06:31:17 38.1600 30.0922 5.0 -.- 1.4 -.- YAPAGILI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.02.15 06:23:19 38.6312 39.6017 3.5 -.- 1.6 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel

2021.02.15 06:05:03 37.8560 27.0173 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



2021.02.15 05:56:12 38.8497 25.8702 10.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 05:36:44 37.7018 27.1777 17.1 -.- 1.5 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.02.15 05:35:02 37.9090 27.1337 3.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.15 05:27:42 39.0077 26.0717 5.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.15 04:38:47 38.9687 26.0138 11.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 04:34:41 38.9515 25.9635 10.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 04:08:55 37.7618 27.0365 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.15 03:53:58 39.1258 36.1060 7.6 -.- 1.2 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel