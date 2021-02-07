Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son depremler ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Sarsıntıların ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat’ta saat 09:11’de Kayseri Sarıoğlan’da 1.4 büyüklüğünde, Sivas Gemerek’te saat 09:10’da 2.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU?

7 Şubat’ta saat 09:11’de Kayseri Sarıoğlan’da 1.4 büyüklüğünde, Sivas Gemerek’te saat 09:10’da 2.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

AFAD'da Kayseri'deki sarsıntının büyüklüğünü 1.4, derinliğini ise 6.95 olarak açıkladı.

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Magsaysay kenti olan deprem, yerel saatle 12.22'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı, eyalete bağlı Bansalan, Kidapawan ve Digos şehirlerinde de hissedildi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.07 09:11:54 39.0887 36.0422 11.4 -.- 1.4 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.02.07 09:10:34 39.1045 36.0675 10.1 -.- 2.0 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.07 09:10:11 37.8878 26.9322 7.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.07 09:00:37 37.8990 29.2422 0.0 -.- 1.7 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.02.07 08:56:14 37.9110 27.1402 7.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



2021.02.07 08:43:19 38.9417 25.9747 12.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.07 08:29:54 38.9312 27.9072 0.0 -.- 2.1 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.02.07 08:06:33 38.9997 25.9983 18.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.07 08:05:44 39.0895 27.8033 1.8 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.02.07 07:49:35 38.7197 27.7478 7.5 -.- 1.7 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2021.02.07 07:45:09 37.5820 27.0163 4.9 -.- 2.0 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.07 07:36:40 39.5263 25.9125 7.0 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.07 07:33:43 40.7223 30.6163 6.4 -.- 1.9 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2021.02.07 07:19:02 38.9627 26.0118 9.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.07 07:12:23 38.9375 25.9127 13.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel