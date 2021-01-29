Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son dakika deprem açıklamaları, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Vatandaşlar depremin şiddetini, derinliğini, saat kaçta olduğunu ve konumunu bu açıklamalardan öğrenebiliyor. 29 Ocak’ta Saat 04:57’de Manisa’da 2.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. AFAD Isparta Sütçülerdeki sarsıntının büyüklüğünü 2.2, derinliğini ise 6.98 olarak duyurdu.

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ocak’ta Akdeniz Gökova Körfezi’nde 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 05:22’de gerçekleşti.

Saat 04:57’de Manisa’da 2.0 büyüklüğünde, saat 03:01’de Isparta Sütçüler’de 2.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

AFAD Isparta Sütçülerdeki sarsıntının büyüklüğünü 2.2, derinliğini ise 6.98 olarak duyurdu.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.29 05:22:54 36.9418 27.4887 18.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.29 04:57:46 38.5423 28.1708 7.5 -.- 2.0 -.- CAVLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

2021.01.29 03:01:04 37.5023 30.8478 13.4 -.- 2.6 -.- YESILYURT-SUTCULER (ISPARTA) İlksel

2021.01.29 02:38:52 39.0253 30.4133 7.3 -.- 2.6 -.- IHSANIYE (AFYONKARAHISAR) İlksel

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2021.01.29 01:45:03 38.3550 27.5237 9.1 -.- 2.1 -.- BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel

2021.01.29 01:01:43 38.6275 26.7213 14.8 -.- 1.6 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2021.01.29 00:56:49 37.0413 29.1100 2.9 -.- 1.6 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2021.01.29 00:24:40 37.8603 26.7608 7.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.28 23:18:31 38.1125 27.3928 10.4 -.- 2.0 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel

2021.01.28 22:51:51 39.4348 40.0823 8.0 -.- 1.6 -.- KIRKLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2021.01.28 22:50:26 38.2957 38.8177 5.4 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.01.28 22:22:58 37.9573 27.1023 7.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.28 22:04:13 39.5538 40.2605 28.0 -.- 1.9 -.- BARDAKCI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2021.01.28 21:18:50 38.4340 39.2730 1.8 -.- 1.7 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.28 19:16:40 37.1278 33.2427 2.6 -.- 2.3 -.- DERE-(KARAMAN) İlksel