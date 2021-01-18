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Haber Giriş: 18.01.2021 - 07:36 | Son Güncelleme:

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları
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Son depremler ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Depremler ile ilgili detaylı açıklamalar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Son dakika açıklamasına göre Akdeniz’de saat 07:32’de 4.2 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre gerçekleşen depremlerin detayları..

Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, derinliği, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılıyor. Son dakika açıklamasına göre Akdeniz’de saat 07:32’de 4.2 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler

SON DEPREMLER

Son dakika açıklamasına göre Akdeniz’de saat 07:32’de 4.2 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2021.01.18 07:23:12  35.7123   26.2598        6.1      -.-  4.2  4.2   AKDENIZ                                           İlksel

2021.01.18 06:58:11  37.9585   27.0443        8.1      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021.01.18 06:37:21  36.8852   27.5783        5.0      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2021.01.18 06:29:18  37.8955   26.7550        4.6      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2021.01.18 05:01:41  37.3255   36.9975        5.5      -.-  2.6  -.-   KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2021.01.18 04:13:11  36.5257   26.6583      110.2      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2021.01.18 03:19:16  36.6518   26.4872        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2021.01.18 02:50:11  37.8838   26.8968        7.3      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2021.01.18 01:25:07  39.6060   42.7228       17.6      -.-  1.7  -.-   AKYELE-TUTAK (AGRI)                               İlksel

Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

2021.01.18 01:20:32  40.4672   33.5298        6.1      -.-  2.0  -.-   AKBULUT-ELDIVAN (CANKIRI)                         İlksel

2021.01.18 01:07:30  37.9173   26.8035       18.9      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2021.01.17 23:42:44  39.5378   38.6612        8.6      -.-  2.1  -.-   KAYABASI-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel

2021.01.17 23:37:30  37.9357   27.1165        3.4      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2021.01.17 22:18:53  38.0653   27.1013        5.4      -.-  2.6  -.-   CAMONU-MENDERES (IZMIR)                           İlksel

2021.01.17 21:37:17  36.4790   28.8040       16.6      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2021.01.17 21:34:03  37.3547   36.3710        5.0      -.-  1.7  -.-   GUZELYURT-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel

2021.01.17 21:29:15  37.9133   26.7805        5.2      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2021.01.17 20:24:47  39.7237   43.6387        4.6      -.-  2.8  -.-   ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)                         İlksel

2021.01.17 20:11:39  37.8343   26.8077        5.6      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2021.01.17 19:42:08  38.7160   42.0257        3.3      -.-  1.1  -.-   YUNOREN-KORKUT (MUS)                              İlksel

2021.01.17 18:47:58  40.3753   29.3048        0.0      -.-  0.9  -.-   FEVZIYE-GEMLIK (BURSA)                            İlksel

2021.01.17 18:14:24  37.6415   30.0870       25.4      -.-  1.7  -.-   YAZIKOY-(BURDUR)                                  İlksel

2021.01.17 18:02:44  40.5625   28.9878       16.5      -.-  2.0  -.-   SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel

2021.01.17 16:30:18  37.8817   26.9670       14.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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