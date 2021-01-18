Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, derinliği, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılıyor. Son dakika açıklamasına göre Akdeniz’de saat 07:32’de 4.2 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler

SON DEPREMLER

Son dakika açıklamasına göre Akdeniz’de saat 07:32’de 4.2 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.18 07:23:12 35.7123 26.2598 6.1 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ İlksel

2021.01.18 06:58:11 37.9585 27.0443 8.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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2021.01.18 06:37:21 36.8852 27.5783 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.18 06:29:18 37.8955 26.7550 4.6 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.18 05:01:41 37.3255 36.9975 5.5 -.- 2.6 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.01.18 04:13:11 36.5257 26.6583 110.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.18 03:19:16 36.6518 26.4872 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.18 02:50:11 37.8838 26.8968 7.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.18 01:25:07 39.6060 42.7228 17.6 -.- 1.7 -.- AKYELE-TUTAK (AGRI) İlksel

2021.01.18 01:20:32 40.4672 33.5298 6.1 -.- 2.0 -.- AKBULUT-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel

2021.01.18 01:07:30 37.9173 26.8035 18.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.17 23:42:44 39.5378 38.6612 8.6 -.- 2.1 -.- KAYABASI-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2021.01.17 23:37:30 37.9357 27.1165 3.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.17 22:18:53 38.0653 27.1013 5.4 -.- 2.6 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.01.17 21:37:17 36.4790 28.8040 16.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.17 21:34:03 37.3547 36.3710 5.0 -.- 1.7 -.- GUZELYURT-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2021.01.17 21:29:15 37.9133 26.7805 5.2 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.17 20:24:47 39.7237 43.6387 4.6 -.- 2.8 -.- ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2021.01.17 20:11:39 37.8343 26.8077 5.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.17 19:42:08 38.7160 42.0257 3.3 -.- 1.1 -.- YUNOREN-KORKUT (MUS) İlksel

2021.01.17 18:47:58 40.3753 29.3048 0.0 -.- 0.9 -.- FEVZIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel

2021.01.17 18:14:24 37.6415 30.0870 25.4 -.- 1.7 -.- YAZIKOY-(BURDUR) İlksel

2021.01.17 18:02:44 40.5625 28.9878 16.5 -.- 2.0 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2021.01.17 16:30:18 37.8817 26.9670 14.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel