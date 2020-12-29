Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son depremler ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Depremler ile ilgili detaylı açıklamalar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 07:22’de Elazığ Sivrice’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 07:22’de Elazığ Sivrice’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.29 07:22:52 38.4652 39.1895 11.6 -.- 1.9 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.12.29 07:14:45 37.9013 27.0212 2.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.29 07:10:17 37.2733 31.1648 118.4 -.- 1.6 -.- GAZILER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2020.12.29 06:46:27 37.0545 27.6118 5.0 -.- 1.2 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.12.29 05:27:14 37.9038 26.9057 11.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.29 04:48:09 37.9133 27.1077 10.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.29 04:38:06 37.9163 27.1075 7.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.29 04:21:17 37.9393 27.1158 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.29 04:10:10 38.4492 39.2250 3.6 -.- 1.5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.12.29 04:01:15 37.8843 26.9587 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel





2020.12.29 03:56:22 37.8885 27.1750 9.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.29 03:20:27 38.3058 38.9460 5.3 -.- 1.8 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.12.29 03:18:14 38.0893 26.9073 20.4 -.- 1.2 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel

2020.12.29 03:12:35 37.9068 26.4870 7.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.29 03:04:28 36.4720 28.8060 10.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.29 02:49:17 38.5258 39.2755 7.2 -.- 1.6 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.12.29 02:48:45 40.7962 27.5068 15.3 -.- 2.6 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.12.29 02:29:14 37.8470 26.4578 1.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.12.29 01:55:28 36.4707 26.7822 120.4 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel

2020.12.29 01:54:29 38.4533 39.2463 5.3 -.- 1.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.12.29 01:47:40 37.9255 26.6137 13.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.29 01:46:06 37.1027 28.9143 7.6 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.12.29 01:29:54 38.4933 39.2807 7.7 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel