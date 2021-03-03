Son depremler: Yunanistan'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Son dakika açıklamasına göre Yunanistan Larisa'da saat 13:16'da 6.2 büyüklüğünde yerin 3.08 km. derinliğinde deprem gerçekleşti. İşte 3 Mart'ta gerçekleşen son depremler hakkında açıklamalar
Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve yeri duyuruluyor. AFAD Deprem Dairesi'nin haberine göre Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Atina Yer Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın orta kesiminde yer alan Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD Deprem Dairesi'nin haberine göre Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.03.03 12:13:20 40.4663 29.2063 0.0 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.03.03 12:00:53 37.0303 34.5868 13.7 -.- 1.5 -.- AYVAGEDIGI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2021.03.03 12:00:37 39.6828 29.4695 0.0 -.- 1.8 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2021.03.03 11:56:08 39.1275 27.5797 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
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2021.03.03 10:09:04 38.9912 26.0663 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 10:06:36 40.0088 38.8875 5.0 -.- 2.7 -.- MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.03.03 10:02:39 39.4197 40.3148 9.8 -.- 2.0 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2021.03.03 09:52:44 37.9175 26.6625 17.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 08:33:07 40.6248 29.0923 10.5 -.- 1.5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.03.03 08:25:51 38.5415 39.2307 5.0 -.- 2.1 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel
2021.03.03 06:39:36 36.8855 27.3283 9.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel