Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi güncellendi
Kandilli son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük depremlerle güncellenmeye devam ediyor. 7 Mayıs depremler listesinde yer alan depremler kapsamında, özellikle Çanakkale, Balıkesir, Muğla gibi yaşanan depremleri hissedenler "Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD son depremler verileri de Türkiye'deki depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgileri anlık olarak yeniliyor. 7 Mayıs son depremler listesinde Girit Adası Akdeniz'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem dikkat çekiyor. İşte, son dakika depremler verileri ve bugünkü depremlerin listesi...
"Deprem mi oldu?" sorusu ülke genelinde depremleri araştıranların yanıt aradığı konulardan. Akdeniz'de son günlerde sık sık yaşanan depremle beraber, Kandilli son depremler listesi son dakika depremler verileriyle yenileniyor. İşte, 7 Mayıs 2020 son depremler listesinde yer alan deprem verileri...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.05.07 20:00:37 38.8260 27.1190 19.1 -.- 2.1 -.- KARAKOY-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.05.07 19:45:22 38.6610 42.9207 28.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2020.05.07 19:22:25 40.3752 28.5827 11.8 -.- 1.7 -.- MESUDIYE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2020.05.07 19:02:07 34.1197 26.1215 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.07 18:28:36 34.0933 25.5718 1.9 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.07 18:02:13 39.9335 32.3707 6.6 -.- 1.5 -.- AYAS (ANKARA) İlksel
2020.05.07 17:53:01 36.9492 27.6288 7.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.07 17:27:29 36.0828 33.4813 8.5 -.- 1.3 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2020.05.07 17:03:28 37.4897 35.8977 15.2 -.- 1.4 -.- ILICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.05.07 16:03:21 37.7002 35.5438 5.0 -.- 2.6 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.05.07 15:57:57 40.8180 31.7423 0.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERESI-(BOLU) İlksel
2020.05.07 15:36:03 37.6515 35.8478 12.9 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) REVIZE01 (2020.05.07 15:36:03)
2020.05.07 15:02:41 38.4030 39.1388 5.0 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.07 13:29:02 38.3782 39.1250 5.1 -.- 1.2 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.07 12:42:45 38.0472 32.3497 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.05.07 12:34:57 37.2992 31.9288 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2020.05.07 12:24:31 41.0762 28.9552 0.0 -.- 0.4 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2020.05.07 12:11:41 39.8747 26.2823 5.3 -.- 1.2 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2020.05.07 12:08:10 37.2097 28.3213 9.2 -.- 1.3 -.- MUGLA İlksel
2020.05.07 11:56:53 36.1353 33.1630 0.0 -.- 1.6 -.- TEKELI-BOZYAZI (MERSIN) İlksel
2020.05.07 11:53:18 37.2350 28.2150 0.0 -.- 1.9 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.05.07 10:37:24 38.3440 39.0700 8.5 -.- 0.9 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.07 09:25:34 39.4505 27.9315 9.6 -.- 2.0 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2020.05.07 09:04:57 40.6232 27.3125 9.1 -.- 1.3 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.05.07 08:37:43 38.4368 39.1523 7.3 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.07 06:57:54 39.2193 27.7770 5.3 -.- 1.5 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2020.05.07 06:53:57 39.0970 27.8332 6.4 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.05.07 06:34:43 38.5012 39.2523 7.0 -.- 2.3 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2020.05.07 05:56:52 39.4827 27.9702 10.0 -.- 1.4 -.- BASCESME-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.05.07 05:37:14 38.5070 25.7660 4.0 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.05.07 04:56:01 37.4892 36.0003 4.1 -.- 2.4 -.- HOYUK-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.05.07 01:25:01 39.6162 42.8123 8.2 -.- 1.9 -.- EKINCEK-TUTAK (AGRI) İlksel
2020.05.07 01:08:24 40.1503 31.7018 6.4 -.- 1.8 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2020.05.07 00:51:47 39.1848 28.8807 4.5 -.- 3.0 -.- AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.05.07 00:44:40 37.4887 38.8158 6.8 -.- 1.6 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2020.05.07 00:21:26 39.1820 28.8532 8.3 -.- 1.7 -.- AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.05.07 00:06:34 39.4605 32.9535 5.1 -.- 1.9 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
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