Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte ülkemizde meydana gelen son depremler listesi
Ülkemizin bir çok bölgesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar deprem mi oldu sorusunu internette sıklıkla araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre ülkemizdeki son depremler listesi günlük olarak güncelleniyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte tüm bölgelerimizde yaşanan son depremler
31 Temmuz günü internette sıklıkla aranan konulardan biri de deprem mi oldu araması oluyor. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar hangi bölgelerde deprem olduğunu araştırıyorlar. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 31 Temmuz 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
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