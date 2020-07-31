Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte ülkemizde meydana gelen son depremler listesi

31 Temmuz günü internette sıklıkla aranan konulardan biri de deprem mi oldu araması oluyor. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar hangi bölgelerde deprem olduğunu araştırıyorlar. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 31 Temmuz 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu