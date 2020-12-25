Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık Kandilli deprem listesi
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Yeni günün başlamasıyla birlikte çeşitli büyüklüklerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İkamet ettikleri şehirlerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına odaklanıyor. İşte, 25 Aralık son depremler listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.25 07:30:25 37.4258 27.2102 16.5 -.- 1.5 -.- YALIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2020.12.25 07:08:44 40.6310 27.3460 11.4 -.- 1.5 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.12.25 04:57:35 37.8693 26.8542 2.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.25 04:51:27 39.1198 41.3937 5.4 -.- 2.9 -.- KARAMESE-VARTO (MUS) İlksel
2020.12.25 04:34:27 37.4533 27.0372 11.2 -.- 1.6 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.25 04:19:30 37.8838 26.8632 14.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.25 02:49:01 37.8378 26.9988 14.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.25 02:19:42 37.8143 26.9160 10.5 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.25 02:04:16 37.8648 26.9058 8.9 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.25 01:46:49 37.8980 26.9357 10.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.25 01:42:36 37.8983 26.9390 11.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.25 01:31:24 37.9330 27.1168 9.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.25 00:27:27 38.2260 38.8717 10.8 -.- 2.3 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.12.25 00:12:25 37.4257 27.2165 15.5 -.- 1.4 -.- YALIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2020.12.25 00:01:44 37.8557 27.0123 1.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.24 23:18:47 37.0343 28.1033 9.2 -.- 2.5 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2020.12.24 23:04:16 37.9328 27.7100 11.5 -.- 1.7 -.- EGREK-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2020.12.24 22:58:48 40.3563 28.9520 12.1 -.- 1.8 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
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