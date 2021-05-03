Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 3 Mayıs Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 3 Mayıs'a ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 3 Mayıs 2021'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.03 17:08:57 37.9273 26.9803 25.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.03 17:03:56 36.3752 27.2023 5.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.03 16:48:38 38.9043 28.0238 9.2 -.- 2.3 -.- YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.05.03 15:47:20 38.1328 27.4785 6.7 -.- 2.1 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel
2021.05.03 15:10:12 36.2720 36.3980 9.4 -.- 2.2 -.- VARISLI-REYHANLI (HATAY) İlksel
2021.05.03 15:06:22 36.3577 37.5120 5.1 -.- 1.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2021.05.03 14:53:57 37.1357 36.8750 16.4 -.- 2.1 -.- ATMALI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.03 14:19:25 39.7597 26.0480 8.9 -.- 2.1 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.03 13:53:36 35.6995 29.7235 8.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.03 13:50:54 36.7175 30.4952 4.5 -.- 1.9 -.- UCOLUK-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2021.05.03 13:29:04 40.6048 36.7577 6.5 -.- 2.3 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.05.03 13:05:40 38.2128 25.8958 14.7 -.- 1.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.03 13:03:46 38.7662 27.8102 13.2 -.- 1.4 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2021.05.03 13:02:12 38.5742 40.4432 9.0 -.- 2.0 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel
2021.05.03 12:42:08 39.7563 30.1563 0.0 -.- 1.3 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2021.05.03 12:36:32 36.3597 27.2158 8.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.03 12:35:23 39.1175 37.3192 0.0 -.- 1.8 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2021.05.03 12:24:15 37.1435 28.8328 5.0 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.05.03 12:05:07 37.1233 28.8230 6.8 -.- 2.6 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.05.03 11:30:58 39.4540 29.0573 7.4 -.- 2.2 -.- AVCILAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2021.05.03 11:24:17 37.0772 34.7982 9.4 -.- 1.8 -.- MESELIK-TARSUS (MERSIN) İlksel
2021.05.03 11:21:07 39.4038 29.3910 29.5 -.- 1.7 -.- IKIBASLI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2021.05.03 11:12:18 35.4452 29.4247 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.03 11:04:03 38.0857 32.6865 0.0 -.- 1.0 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2021.05.03 09:45:29 37.1128 27.8763 6.4 -.- 2.4 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.03 07:59:53 36.9433 27.7707 8.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.03 07:47:52 36.9158 27.7265 8.9 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.03 07:19:48 36.2252 36.0500 22.7 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2021.05.03 05:18:54 36.1182 35.9333 9.3 -.- 1.9 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2021.05.03 05:14:14 38.7370 43.8360 22.4 -.- 2.0 -.- KIRKCALI-OZALP (VAN) İlksel
2021.05.03 05:03:31 37.8590 27.1187 8.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.03 04:38:43 36.1153 35.9310 12.2 -.- 1.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2021.05.03 04:20:51 38.7743 27.9433 8.0 -.- 1.3 -.- COMLEKCI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2021.05.03 04:20:38 37.7682 27.1860 2.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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