Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 11 Mayıs Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 11 Mayıs'a ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 11 Mayıs 2021'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.11 08:14:47 38.0905 35.2968 5.2 -.- 2.9 -.- DEREBAG-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2021.05.11 07:39:18 37.8632 27.0317 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 07:17:51 39.1763 38.6277 9.2 -.- 2.1 -.- KUTLUCA-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.05.11 07:17:00 37.4933 35.7238 17.8 -.- 1.1 -.- YENIKOY-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.05.11 06:56:35 36.9087 27.7407 5.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 06:52:20 34.9010 23.0218 9.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 06:44:05 36.3123 27.2770 11.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 06:42:36 39.2860 27.7068 5.4 -.- 1.8 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.05.11 06:14:56 36.4487 27.0782 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 05:58:02 38.4268 39.4198 11.9 -.- 1.8 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.05.11 05:40:23 36.4723 27.1415 7.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 05:40:09 37.4393 35.8938 5.0 -.- 1.8 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.05.11 05:37:43 37.4667 35.8930 11.0 -.- 3.1 -.- ILICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.05.11 05:14:44 34.9277 23.2340 77.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 04:47:11 36.3478 27.2188 8.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 04:21:59 38.3792 38.8917 7.7 -.- 2.0 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.05.11 04:05:10 39.4088 32.8388 16.7 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2021.05.11 03:36:12 37.9683 28.8182 2.9 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2021.05.11 02:58:00 39.3922 42.0697 13.8 -.- 1.8 -.- GUNDUZKOY-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2021.05.11 02:33:57 39.3115 26.0798 10.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 02:22:49 39.3250 26.0312 14.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 02:20:50 40.8638 31.6575 5.1 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2021.05.11 02:18:11 39.3357 26.0165 12.2 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 01:51:51 39.1230 28.1607 5.1 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.05.11 00:59:29 36.4060 27.1403 5.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 00:41:53 37.7660 26.8977 5.1 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 00:28:28 35.8605 28.2075 6.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.11 00:21:57 39.7252 25.8340 2.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
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