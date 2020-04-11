Deprem mi oldu, bugün en son nerede deprem oldu? Kandilli son depremler listesi 11 Nisan 2020

En son nerede deprem oldu? sorusu, Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük çaplı depremleri hissedenler tarafından sorgulanıyor. Günlük ve anlık olarak deprem listesini güncelleyen Kandilli Rasathanesi, deprem mi oldu sorusuna yanıt veriyor. İşte, 11 Nisan son depremler listesi ve Türkiye geneli deprem verileri.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.04.11 16:12:02 40.3138 26.1017 7.5 -.- 1.8 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.04.11 15:53:29 40.9465 25.7485 20.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.04.11 14:57:32 35.3017 26.1637 17.6 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 14:31:14 34.8280 26.0802 9.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 13:51:53 36.5822 27.8398 73.8 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 13:35:17 35.3242 26.1512 3.0 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 13:22:54 35.2967 26.0713 12.7 -.- 4.8 4.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 10:57:43 38.9702 27.9060 18.0 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 10:38:41 38.8953 39.8335 16.0 -.- 2.4 -.- OBUZBASI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel

2020.04.11 09:50:29 38.4857 39.2725 2.3 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.11 09:31:20 36.8575 29.1510 2.3 -.- 1.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.04.11 08:22:48 39.3178 40.8785 7.6 -.- 2.3 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.04.11 08:18:17 39.3105 40.8720 9.3 -.- 2.6 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.04.11 08:01:41 39.1008 27.8445 8.9 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.11 07:34:11 39.0928 27.9465 6.7 -.- 1.9 -.- ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 07:17:00 38.9970 27.8695 15.0 -.- 1.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 07:16:59 37.4607 35.9575 5.4 -.- 1.6 -.- YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.04.11 07:11:35 39.0485 27.8842 15.9 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 07:09:46 39.0407 27.8590 9.7 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 06:49:44 38.3577 39.0897 4.0 -.- 1.5 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.04.11 06:49:44)

2020.04.11 06:29:37 39.3400 33.1037 12.4 -.- 1.1 -.- YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) İlksel

2020.04.11 06:25:21 37.1040 28.6778 2.9 -.- 1.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel

2020.04.11 06:10:40 37.3647 35.7745 17.0 -.- 1.4 -.- CUKUROREN-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.04.11 05:53:56 39.2958 41.0882 11.5 -.- 1.1 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.04.11 05:43:00 38.8600 43.5567 12.6 -.- 1.5 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2020.04.11 05:17:54 36.9210 27.7618 9.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 04:03:09 37.4158 29.4755 4.8 -.- 2.4 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2020.04.11 03:02:45 38.1700 36.2437 13.8 -.- 0.9 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2020.04.11 02:04:45 38.9998 27.8187 5.0 -.- 1.1 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 01:55:21 38.3745 38.7988 8.8 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.11 01:45:52 40.7420 30.6972 8.7 -.- 1.7 -.- KARGALIYENIKOY-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2020.04.11 01:40:54 38.9373 27.8475 18.0 -.- 1.8 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 01:37:15 38.9892 27.8920 12.1 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 01:33:59 38.9555 27.8837 6.6 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 01:13:42 35.0857 27.7777 8.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.11 00:40:50 35.8625 31.5862 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.11 00:32:37 38.4418 29.9958 5.2 -.- 1.2 -.- SEYHYAHSI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.04.11 00:26:08 36.9828 28.8905 7.3 -.- 1.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.04.11 00:09:31 35.4187 25.9183 9.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel