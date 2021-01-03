Deprem mi oldu? 3 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem kuşağındaki ülkemizde yaşanan artçı depremler, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.;



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

3 OCAK KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.03 11:54:45 38.4540 39.2250 5.0 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.03 10:16:40 39.5052 28.0793 6.0 -.- 1.7 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.01.03 09:33:14 37.8780 26.4637 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.03 09:19:27 39.6865 27.6753 5.0 -.- 2.6 -.- NARLI-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2021.01.03 07:41:27 37.8387 26.9963 9.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.03 07:17:08 37.8527 26.8158 5.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.03 06:57:12 38.4553 39.2667 5.8 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.03 06:52:04 37.8553 26.8222 4.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.03 06:49:09 37.8863 26.4635 5.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.03 06:23:44 37.2272 36.3962 5.4 -.- 2.8 -.- ELLEK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2021.01.03 05:55:09 38.3007 38.6957 3.7 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2021.01.03 05:54:48 41.2552 42.4377 9.0 -.- 2.0 -.- KOCABEY-SAVSAT (ARTVIN) İlksel

2021.01.03 05:20:40 36.9615 28.9077 9.8 -.- 1.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2021.01.03 04:53:07 37.8483 26.7627 5.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.03 04:46:29 37.7588 26.7448 5.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.03 04:35:46 37.8982 26.9605 9.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.03 04:21:10 38.1248 35.7805 5.0 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-DEVELI (KAYSERI) İlksel

2021.01.03 03:58:07 37.3583 35.2197 3.5 -.- 1.6 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.01.03 03:39:22 37.9418 27.6247 5.5 -.- 1.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.01.03 03:28:31 39.3803 38.4208 7.6 -.- 1.4 -.- ORTATEPE-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2021.01.03 03:26:34 39.2060 26.7630 8.5 -.- 1.5 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel

2021.01.03 02:25:04 40.3355 27.4552 7.6 -.- 1.6 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.01.03 02:24:09 36.2923 34.0268 4.2 -.- 2.7 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2021.01.03 02:17:38 40.5317 34.3375 5.0 -.- 1.5 -.- ASAGIEMIRHALIL-BAYAT (CORUM) İlksel

2021.01.03 02:10:22 37.3935 26.9348 4.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.03 01:36:31 37.4143 26.8725 20.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.03 01:32:51 37.3993 26.9810 29.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.03 01:22:59 37.9197 27.0753 7.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel