Deprem mi oldu? 3 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler
Ekim ayının son günlerinde şiddetli depremler sarsılan İzmir'de dün gece yarısı bir deprem daha meydana geldi. Gece yarısı depremi ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Ege Denizi'nin yanı sıra yurdun çeşitli bölgelerinde artçı sarsıntılar yaşanıyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 3 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler...
Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem kuşağındaki ülkemizde yaşanan artçı depremler, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.;
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
3 OCAK KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.01.03 11:54:45 38.4540 39.2250 5.0 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.03 10:16:40 39.5052 28.0793 6.0 -.- 1.7 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.01.03 09:33:14 37.8780 26.4637 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.03 09:19:27 39.6865 27.6753 5.0 -.- 2.6 -.- NARLI-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2021.01.03 07:41:27 37.8387 26.9963 9.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.03 07:17:08 37.8527 26.8158 5.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.03 06:57:12 38.4553 39.2667 5.8 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.03 06:52:04 37.8553 26.8222 4.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.03 06:49:09 37.8863 26.4635 5.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.03 06:23:44 37.2272 36.3962 5.4 -.- 2.8 -.- ELLEK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2021.01.03 05:55:09 38.3007 38.6957 3.7 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.01.03 05:54:48 41.2552 42.4377 9.0 -.- 2.0 -.- KOCABEY-SAVSAT (ARTVIN) İlksel
2021.01.03 05:20:40 36.9615 28.9077 9.8 -.- 1.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.01.03 04:53:07 37.8483 26.7627 5.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.03 04:46:29 37.7588 26.7448 5.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.03 04:35:46 37.8982 26.9605 9.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.03 04:21:10 38.1248 35.7805 5.0 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2021.01.03 03:58:07 37.3583 35.2197 3.5 -.- 1.6 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.01.03 03:39:22 37.9418 27.6247 5.5 -.- 1.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.01.03 03:28:31 39.3803 38.4208 7.6 -.- 1.4 -.- ORTATEPE-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2021.01.03 03:26:34 39.2060 26.7630 8.5 -.- 1.5 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2021.01.03 02:25:04 40.3355 27.4552 7.6 -.- 1.6 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.01.03 02:24:09 36.2923 34.0268 4.2 -.- 2.7 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.01.03 02:17:38 40.5317 34.3375 5.0 -.- 1.5 -.- ASAGIEMIRHALIL-BAYAT (CORUM) İlksel
2021.01.03 02:10:22 37.3935 26.9348 4.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.03 01:36:31 37.4143 26.8725 20.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.03 01:32:51 37.3993 26.9810 29.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.03 01:22:59 37.9197 27.0753 7.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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