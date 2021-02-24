Deprem mi oldu? 24 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem hakkında güncel açıklamalar yayınlanıyor. 24 Şubat’ta yapılan açıklamaya göre saat 07:27’de Balıkesir’de 2.0 büyüklüğünde yerin 8.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07:15’te ise Akdeniz’de 3.6 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

DEPREM Mİ OLDU?

Saat 07:27’de Balıkesir’de 2.0 büyüklüğünde yerin 8.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07:15’te ise Akdeniz’de 3.6 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.02.24 07:27:56 39.2048 28.2840 8.0 -.- 2.0 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.02.24 07:15:46 35.0962 27.1350 17.1 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.24 07:12:45 39.3992 40.6982 1.8 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



2021.02.24 07:12:06 39.2222 28.2777 8.2 -.- 2.4 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.02.24 07:09:06 39.2578 28.2742 7.2 -.- 2.8 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.02.24 06:04:38 37.8602 37.4872 5.0 -.- 1.9 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2021.02.24 05:00:06 37.8893 27.1202 16.9 -.- 0.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.24 04:40:07 37.7313 29.2673 12.2 -.- 1.0 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.02.24 04:31:09 37.8498 26.9977 21.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.24 03:57:44 40.6665 27.5100 15.6 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.02.24 03:17:21 37.8683 26.9342 14.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.24 01:18:08 34.5708 23.0500 20.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.24 01:05:33 37.8698 26.9535 9.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2021.02.24 01:05:33)

2021.02.24 00:56:00 37.8738 26.9490 14.4 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.24 00:38:37 38.6820 40.5653 5.3 -.- 1.7 -.- DOGANCA-GENC (BINGOL) İlksel