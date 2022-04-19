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Deprem mi oldu? 19 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

#Son Depremler#Deprem#Deprem Mi Oldu
Deprem mi oldu 19 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, 19 Nisan itibari ile yoğun ilgi görüyor. Deprem ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine göre bugün deprem olan yerler arasında Bolu’da bulunuyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Gerçekleşen depremlerin ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde olduğu hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgilere göre saat 07:47’de Bolu’da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4.6 km derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.19 07:47:13 40.8677 31.7057 4.6 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.04.19 06:18:17 36.0315 28.8052 7.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.19 05:38:16 36.9947 28.3787 13.6 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.19 04:30:38 37.8843 26.8977 7.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.19 04:14:15 37.6523 27.0135 15.8 -.- 1.1 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.04.19 04:00:11 36.6985 28.4630 5.4 -.- 0.9 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.04.19 03:55:23 37.0758 28.3578 28.6 -.- 1.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.19 03:41:22 37.0415 28.4052 7.5 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.19 03:40:41 35.9585 36.3162 16.5 -.- 2.5 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2022.04.19 01:15:42 37.0765 28.4183 28.7 -.- 1.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.19 00:41:43 36.3088 30.1693 3.8 -.- 2.1 -.- FINIKE (ANTALYA) İlksel
2022.04.19 00:22:26 35.7625 28.2920 11.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

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