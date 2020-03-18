Deprem mi oldu? 18 Mart Kandilli en son depremler anlık listesi
Türkiye’nin farklı bölgeleri ve şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 18 Mart 2020 tarihli deprem raporuna göre nerede ve kaç şiddetinde depremler meydana geldiği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 18 Mart 2020 en son depremler listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.18 10:28:14 38.3962 39.1330 5.4 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.18 10:11:45 37.0052 27.4710 8.4 -.- 2.4 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.03.18 09:03:08 34.6577 27.5320 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.18 07:57:46 39.2478 42.6898 5.9 -.- 2.1 -.- ZINCIRKALE-PATNOS (AGRI) İlksel
2020.03.18 06:24:45 39.0087 27.8662 10.4 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.18 05:40:51 38.2938 38.9555 18.0 -.- 1.2 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.03.18 04:57:06 38.9962 27.8670 13.7 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.18 04:54:25 40.1955 42.6865 5.0 -.- 2.7 -.- BELENCIK-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.03.18 04:51:19 40.6835 31.6345 5.0 -.- 2.3 -.- MESCILER-(BOLU) İlksel
2020.03.18 04:34:49 38.3202 38.9098 6.3 -.- 2.1 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.03.18 03:55:51 38.9535 28.0060 3.3 -.- 1.6 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.18 03:21:18 39.1258 40.7985 7.2 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.03.18 01:57:57 35.7752 31.5313 7.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.18 01:53:00 38.3683 39.0643 5.1 -.- 2.1 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.18 01:49:36 38.3717 39.0813 8.9 -.- 2.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.18 01:45:44 38.0567 30.0660 5.0 -.- 2.1 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.03.18 01:14:20 36.9662 27.3763 2.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.18 01:13:24 36.9150 27.3120 11.0 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.18 00:48:14 38.3863 39.1847 3.7 -.- 0.9 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.18 00:28:00 36.9710 27.4323 4.3 -.- 2.3 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.03.17 22:59:55 39.0663 27.8422 9.2 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.17 22:19:54 38.5867 38.5978 5.5 -.- 2.1 -.- RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle