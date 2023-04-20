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Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti

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#Hatay#Depremzede#Bayram
Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 14:03

Hatay’da depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk oluştu. Oğlunu, 2 kızını ve eşini toprağa veren Cengiz Balk (45), her gününü mezarlıkta geçirdiğini belirterek, “Kızımın ağustos ayında düğününü yapacaktık. Çalışmak için İstanbul’a gitmiştim, çekirdek ailemi kaybettim. Gitmez olsaydım. Beraber giderdik en azından” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin en çok yıkıma ve can kaybına neden olduğu Hatay’da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri başladı. Özellikle, depremde hayatını kaybedenler için oluşturulmuş mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret edenler, çiçekler ekip, düzenlemeler yaptı. Dualar okuyan vatandaşlar, mezar başlarında gözyaşı döktü. Depremde enkaz altından kurtarılan ancak bazı uzuvlarını kaybeden depremzedeler de hayatını kaybeden akrabalarının mezarlarını ziyaret etti. Numaralanan bazı mezarların düzenlenerek, mezar taşları yerleştirildiği görüldü. Öte yandan, mezar taşlarında ve numara tahtalarında, depremde hayatını kaybedenlere ait özel eşyalar dikkat çekti.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

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6 Şubat’ta Antakya’da kızları Buse (18) ve Gülseren (21) ile oğlu Recep (23) ve eşi Peri’yi (40) kaybeden Recep Cengiz Balk, çekirdek ailesini kaybettiğini söyledi. Kızı Gülseren ölmeseydi ağustos ayında düğününü yapacağını anlatan Cengiz Balk, mezar taşında duvağı bulunan kabrine çiçekler ekti. Cengiz Balk, “Ailem olduğu gibi depremde hayatını kaybetti. Kızımın ağustos ayında düğününü yapacaktık. Çalışmak için İstanbul’a gitmiştim, çekirdek ailemi kaybettim. Gitmez olsaydım. Beraber giderdik en azından. Bayramda değil, her Allah’ın günü buraya geliyorum. Mezarlıklarını toparlamaya çalışıyorum. Ağlamamak için gayret ediyorum ama buraya gelince insanın duyguları değişiyor. Diyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz. Başka da diyecek bir şey yok. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti

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#Hatay#Depremzede#Bayram

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