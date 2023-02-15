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Deprem, köyü ortadan ikiye böldü! 'Kıyamet kopuyor sandık'

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#Deprem#Gaziantep#Nurdağı
Deprem, köyü ortadan ikiye böldü Kıyamet kopuyor sandık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 09:27

Gaziantep Nurdağı'na bağlı Gökçedere köyünde depremde fayın yarattığı kırılma yarıklara neden oldu. Metrelerce uzunluktaki fay kırığının neden olduğu yarıklar havadan görüntülendi. Gökçedere köyünde yaşayan Nuri Cihan, "Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı" dedi.

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Kahramanmaraş depremlerinin köylere verdiği hasar, havadan görüntülerle ortaya çıktı. Gaziantep Nurdağı'nda Gökçedere köyünde evlerin ve yolların yanı sıra mezarlıkta da yarıklar oluştuğu görüldü.

Fay kırıkları mezarlıkta yarıklara, bazı mezarlarda hasara ve taşların da parçalanmasına neden oldu.

Köylülerin evlerini boşaltırken, mezarlıktaki hasarı da kendi imkanlarıyla düzenlemeye çalıştığı görüldü.

Deprem, köyü ortadan ikiye böldü Kıyamet kopuyor sandık

 

"KIYAMET KOPUYOR SANDIK"

Gökçedere köyünde doğup büyüdüğünü belirten Nuri Cihan, köylülerin traktör ve kepçeyle açılan yolları kapatmaya çalıştıklarını anlattı. Cihan, "Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Çocuklarla birlikte dışarı çıkmaya çalıştık. Yan komşuyu, ağabeyimi çıkardık. Döndüğümüzde amcamın oğlunun evinin yıkıldığını gördük. Bir taraftan yağmur yağıyordu, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Deprem olduğunu anlayınca, enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştık. 3-4 saat sonra vatandaş ayaklandı. Birlikte cenazeleri çıkardık" dedi.

Deprem, köyü ortadan ikiye böldü Kıyamet kopuyor sandık

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"KİMİ TRAKTÖRÜNÜ KİMİ KEPÇESİNİ GETİRDİ"

Cihan "Yardım konusunda ilk gün zor, zaten kimse ulaşamazdı. Herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra mezarları gördük. Allah herkese yardım etsin. Yapacağımız bir şey yok, doğal bir afet. Devlet yardım etmeye çalıştı, hiçbir şeye kabahat bulmamak lazım. Kabahatin hepsi bizim gibi vatandaştadır. Herkes kendi imkanıyla kimi traktörünü kimi kepçesini getirdi. Bu yol çökmüştü buranın trafiği açıldı. Elimizden geldiğince mezarları da düzeltmeye çalıştık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Deprem, köyü ortadan ikiye böldü Kıyamet kopuyor sandık

Deprem, köyü ortadan ikiye böldü Kıyamet kopuyor sandık

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