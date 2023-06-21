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Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı

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#Adana#TOKİ#Deprem Konutu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 09:36

Adana’da yapımı devam eden deprem konutlarında örnek daire tamamlandı. Örnek deprem konutu dairesinde kullanılan tüm malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı

Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor.

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı


ÖRNEK DAİRE TAMAMLANDI

Buruk Mahallesi’nde yapımı devam eden deprem konutlarında ilk örnek daire tamamlandı. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı.

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Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı

Daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi. Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı

“TOKİ BU YERLİ MALI KULLANIMINI YILLARDIR SÜRDÜRMEKTE”

Karslıoğlu, “Afet konutlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Adana ilk örnek daireyi hazırladı ve onu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Burada kullanılan bütün malzemeler yüzde 100 yerli malı. TOKİ bu yerli malı kullanımını yıllardır sürdürmekte.

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı

Üreticisinden satıcısına kadar binlerce sektör ekmek yiyor. Burada kaliteli bir ürün ve sistemle örnek daireyi tamamladık” diye konuştu.

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Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı



“HEDEF KASIM AYI”

Öte yandan Mustafa Karslıoğlu, TOKİ’nin temiz enerji ve temiz sistemle yağmur sularını mutfakta, tuvalet ile banyoda kullanılabilecek hale getirildiğini belirterek, “Buda uzun süre burada oturan vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sunacaktır.

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı

Bizim burada ki hedefimiz Kasım ayında ilk daireleri vatandaşlara teslim etmek. Bunun içinde 7 gün 24 saat esasıyla çift vardiyayla çalışıyoruz” dedi.

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı... Kullanılan malzemenin tamamı yerli malı

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#Adana#TOKİ#Deprem Konutu

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