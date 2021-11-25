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Deprem konutları yarın teslim ediliyor! İzmir'de 596 konut, 145 dükkanın inşası tamamlandı

#İzmir#Deprem Konutları#Binali Yıldırım

İzmir'de yıkılan binaların yerine yapılan deprem konutlarının bir kısmı yarın depremzedelere teslim edilecek. 596 konut ve 145 dükkanın inşası tamamlandı. AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarın yapılacak tören öncesinde açıklamalarda bulundu.

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İzmir'de geçen yıl meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Deprem hayatın bir gerçeği önemli olan depreme hazır olmak ve deprem sonrası hayatı normale döndürmek. Hayatını kaybedenleri geriye getiremeyiz ama Bayraklı'daki depremin ortaya çıkardığı hasarı ortadan çıkarmak için herkes seferber oldu. Büyük bir gayret içerisinde kısa sürede enkaz altından bebeklerimiz dahi kurtarıldı. Yaralar sarılmaya başlandı. 9-10 ay gibi bir süre içinde deprem konutlarının ilk bölümü teslime hazır hale gelmeye başladı. Yarın cumhurbaşkanımız İzmir seyahatinde teslimatlarını yapacak." ifadelerini kullandı.

Deprem konutları yarın teslim ediliyor İzmirde 596 konut, 145 dükkanın inşası tamamlandı

Yıldırım, "Bunun gibi başka proje alanları yine Bayraklı içinde önümüzdeki aylarda teslim edilecek. buna ilaveten rezerv alan var. 3650 bağımsız bölümden oluşan konutlar da genel dönüşüm amacıyla yapılıyor. Devlet büyük bir refleksle hemen sahaya indi ve yaraları süratle sardı." dedi.

Deprem konutları yarın teslim ediliyor İzmirde 596 konut, 145 dükkanın inşası tamamlandı

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KURUM: SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İzmir için yapılması gerekenleri Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, ilgili bakanlıklarımız seferberlik anlayışıyla hareket ettik. enkaz altından bir tane daha yavrumuzu daha kurtarabilir miyiz diye dua ederken vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları başlattık. Bu anlamda vatandaşlarımızı sağlam alanlara alma, çadır kentlere, konteynırlara alma, barınma, gıda ihtiyaçları ve taşınma, kira, eşya yardımı vermek suretiyle onları bir gün yalnız bırakmadık. Söz vermiştik Türkiye'ye o elleri yalnız bırakmayacağız diye. Ve inşallah yarın da onlara verdiğimiz sözü tutmanın gururunu hep birlikte yaşıyor olacağız.

Deprem konutları yarın teslim ediliyor İzmirde 596 konut, 145 dükkanın inşası tamamlandı

"İZMİR TARİHİHİN EN ÖNEMLİ DÖNÜŞÜM PROJESİNİ BİTİRMİŞ OLUYORUZ"

569 konutumuzu, 145 iş yerimizi yarın depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Şubat ayından Kasım'a geldiğimizde 9 ay gibi bir sürede konutlarımızı bitirdik. İnşallah söz verdiğimiz şekliyle Nisan ayına kadar Bayraklı bölgesinde bitmemiş konutumuz kalmayacak. Rezerv alanla birlikte toplamda yatırım değeri 2 milyar 250 milyon lira olan 5074 bağımsız bölümden oluşan bir proje gerçekleştiriyoruz. Rezerv alanımızı da 3 milyon 800 bin metrekare bu da İzmir için deprem riskini bertaraf etmek için önemli bir süreçti. İnşallah 2022 yılında hiçbir depremzede vatandaşımız dışarda kalmayacak. Yeşil ve oyun alanıyla gerçekten malzemesiyle, yerel mimariye uygunluğuyla konutlara geçmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız fiyatlarla ilgili de İzmir'imize bu müjdeyi paylaştılar. 160 ile 180 arasında 2+1, 220 ile 260 bin TL arasında 2 yıl ödemesiz 740 TL'den başlayan 2+1 taksitleri, yine 1050 TL'den başlayan 3+1 taksitleri ile faizsiz bir ödeme, 18 yıl bu süreçte yapılıyor olacak. Giden canları geri getiremeyiz ama vatandaşlarımızın acılarını dindirmek adına çalışmalarımızı yürütmüş olduk.

Deprem konutları yarın teslim ediliyor İzmirde 596 konut, 145 dükkanın inşası tamamlandı

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İzmir tarihinin en önemli dönüşüm projesini de bitirmiş oluyoruz. Bu İzmir'in riskli yapı stoğunun giderilmesi adına önemli. Gelen talepler olursa bunlara bakanlığımız destek olacaktır.

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#İzmir#Deprem Konutları#Binali Yıldırım

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