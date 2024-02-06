Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Zamanında müdahale ile hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir. Bu arada yaralılardan bir tanesin hakka yürümüştür, Allah'tan rahmet diliyorum.

"AZİZ HATIRALARINI KALBİMİZDE YAŞATACAĞIZ"

Deprem bölgesinde yıkılan binaların 99 öncesi inşaat standartlarında yapılmış olması, felaketin boyutunu daha fazla artırmıştır. Kahramanmaraş depremleri insanlık tarihinin en sarsıcı felaketleri olarak kayda geçti. Kaybettiğimiz 53 bin 537 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını hep kalbimizde yaşatacağız.

Haberin Devamı

Milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin altından asrın dayanışması ile kalkmayı başardık.

Depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. Bu elim tarihi afet ve milli dayanışma günü haline getirerek geleceğimizi daha güçlü, güvenli bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız. Facianın ilk anından itibaren 85 milyon tek vücut olarak depremzedelerin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum.

Kalbini parçalayan acısına, soğuğa çamura tüm olumsuzluklara meydan okuyarak, kendisinin ailesinin şehrine sahip çıkan vatandaşlarımızın fedakarlıklarını anlatacak söz bulmak kolay değil, Allah hepsinden razı olsun. Depremin yıkım etkisi oradan sınırlarımızı aşarak devam ediyordu. Depremin ardından binaların 39 bini yıkılmış, 69 bini acil yıkılacak 200 bini hasarlı bina ortaya çıkmıştır.

1 MİLYON ÇADIR VE 215 BİN KONTEYNER KURULDU

Deprem bölgesinde 650 bin personel görevlendirerek tüm hizmetlerin sürekli verilebilmesi için temin ettik. Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırlar kırsaldakilerle birlikte 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. Ardından kurduğumuz 215 bin konteyner ile depremzedelerimize barınma imkanı sağladık.

Haberin Devamı

"DEPREM BÖLGESİNE 107 MİLYAR TL KAYNAK AKTARDIK"

Kamu kurumlarımıza ait tesislerde 1,2 milyon vatandaşımızı misafir ettik. 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. Mayıs seçimlerinde 1 milyona yakın vatandaşımızın üniversite sınavında öğrencilerimizin bölgeye gidiş dönüşümüzü sağladık. THY'mizin tüm iş yerlerimizin yükünü hafifletmek için 111 kişi için 980 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesine 107 milyar lira kaynak aktardık.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDECEĞİZ"

Hatay’da 7 bin 270 konutun,Gaziantep’de 10 bin 698 konutun kura çekimi ve teslim törenini gerçekleştirdik. Bugün de Maraş’ta 9 882 konutumuzun kurasın çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş’ta 20 bin kontumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza anahtar teslimlerini yapana kadar gece gündüz durmayacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuz hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı 390 bine tamamlayacağız.