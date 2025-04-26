Deprem konusunda özeleştiri yapsınlar

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CHP Lideri Özgür Özel, Keçiören Belediyesi’nin, 23 Nisan Haftası’nda 23 Yeni Açılış Töreni’ne katıldı. Özel törende yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başörtüsü üzerinden partisini hedef alan sözlerine, “Başörtülü kardeşimizin eğitim hakkına engel geride kalmıştır, teminatı benim” diye yanıt verdi.

Salı günkü grup toplantısını da yapmayacaklarını dile getiren Özel, yargılanması süren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın duruşmasına katılacaklarını belirtti.

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

“Hizmette de durmadan çalışacağız, hukuk mücadelesini de aksatmadan vereceğiz. Her hafta olduğu gibi yine Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı Silivri zindanında yalnız bırakmayacağız. Korkuyu, endişeyi evde bıraktık, bu iktidarı değiştirene kadar sokaktayız. Atatürk’ün partisi, memleketi 100 yıl sonra bir kez daha kurtaracak, demokrasiyi bir kez daha biz kuracağız. Hep birlikte başaracağız

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KANAL İSTANBUL’U YAPTIRMAYACAĞIZ

(İstanbul depremi) Herkes birbirinin yüzüne bakmaktadır. AKOM’un, Afet Koordinasyon Merkezi’nin başında olması gereken kişiyi, hapiste tutuyor birileri. Biraz önce söylendiği gibi kimse yargılanmamak istemiyor. Kimse yargılanmadan muaf değil. Her türlü iddia cevabını alır ama esas olan tutuksuz yargılamadır. Millet Kanal İstanbul gerçeğini gördü. Daha geçen hafta Kanal İstanbul’da suçüstü yakalandılar. Söz veriyoruz onları o kanalı yaptırmayacağız, o ihaneti İstanbul’a da Türkiye’de yaptırmayacağız.

DEPREM KONUTLARI BİTMEDİ

6 Şubat depreminden sonra ‘bir yılda yapacağız’ dedikleri deprem konutlarını iki yıl üç ay geçmiş olmasına rağmen henüz yüzde 30’unu yapmışken, o günden bugüne 100 depremzededen 70’i halen daha çadırda, gurbette duruyorken utanmadan, sıkılmadan depreme hazırlık konusunda kendileri özeleştiri yapmak yerine bize çamur atmaya kalkıyorlar.”

ÖZEL’E ALMAN BAKAN ZİYARETİ

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmeye, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da katıldı.