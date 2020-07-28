Deprem kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Son yıllarda korkutan ve insanları tedirgin eden deprem, çağımızın en önemli problemlerinden biridir. O yüzden bu kelime çok sık gündelik yaşamda kullanılır. Ancak aynı zamanda bu kelimeye karşılık bir eş anlamlı sözcük de yer alıyor. Peki deprem kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte kullanabileceğiniz bir eş anlamlı kelime.
Yer kabuğunun farklı sebeplerden dolayı kırılıp yer değiştirmesi ile deprem oluşmaktadır. Farklı şekillerde ortaya çıkan bu doğal afet, özellikle daha çok genç topraklarda yaşanır. Deprem kelimesi aynı zamanda yine aynı anlama gelen bir eş anlamlı sözcük ile Türkçe içerisinde kullanılmaktadır.
Deprem Eş Anlamlısı
Deprem kelimesine karşılık olarak eş anlamlı, ‘zelzele’ sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Her ikisi de aynı anlama gelmekte ve dünyanın kabuk kısmında meydana gelen kırılmaları anlatmaktadır. Bu duruma örnek bir cümle vermek gerekirse;
‘’Her sene deprem/zelzele sayısı ve tehlikesi artmaya devam ediyor.’’
‘’Bu defa deprem/zelzele çok yüksek bir şiddete sahipti.’’
Görüldüğü üzere bu şekilde siz de farklı cümleler içerisinde hem deprem kelimesini hem de zelzele sözcüğünü aynı anlam üzerinden kullanabilirsiniz.
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