Deprem kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yer kabuğunun farklı sebeplerden dolayı kırılıp yer değiştirmesi ile deprem oluşmaktadır. Farklı şekillerde ortaya çıkan bu doğal afet, özellikle daha çok genç topraklarda yaşanır. Deprem kelimesi aynı zamanda yine aynı anlama gelen bir eş anlamlı sözcük ile Türkçe içerisinde kullanılmaktadır.

Deprem Eş Anlamlısı

Deprem kelimesine karşılık olarak eş anlamlı, ‘zelzele’ sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Her ikisi de aynı anlama gelmekte ve dünyanın kabuk kısmında meydana gelen kırılmaları anlatmaktadır. Bu duruma örnek bir cümle vermek gerekirse;

‘’Her sene deprem/zelzele sayısı ve tehlikesi artmaya devam ediyor.’’

‘’Bu defa deprem/zelzele çok yüksek bir şiddete sahipti.’’

Görüldüğü üzere bu şekilde siz de farklı cümleler içerisinde hem deprem kelimesini hem de zelzele sözcüğünü aynı anlam üzerinden kullanabilirsiniz.