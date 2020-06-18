Deprem kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı sözcükler, cümlede birbirinin yerine kullanılabilirler. Bu kullanım sonucunda da cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik olmaz.

Deprem Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan genel Türkçe sözlük içerisinde kelimelerin anlamının yanı sıra eş anlamlarına da yer verilir. Bu bağlamda, deprem bir coğrafya terimidir. Anlam itibari ile de yer kabuğunun derinlerde kırılıp yer değiştirmesi sonucunda oluşan hareket manası taşımaktadır. Buna göre deprem terimi ile eş anlamlı kullanılabilecek birden fazla sözcük vardır.

Bu sözcükler de yer sarsıntısı ve zelzele olarak sıralanmaktadır. Bu sözcükler cümle içerisinde aşağıdaki gibi kullanılabilir.

- 1999 yılında olan o zelzele/deprem sebebiyle yakınlarını kaybetmiş.

- Önümüzdeki yıllarda Marmara Bölgesi’ni de kapsayacak büyük bir yer sarsıntısı/deprem bekleniyor.