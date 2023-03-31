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Deprem işçileri kaçırdı: Patron çaresiz

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#Deprem#İşçi#Patron
Deprem işçileri kaçırdı: Patron çaresiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:00

Deprem bölgesinde işçi ve üretim problemi yaşanıyor. Depremin ardından işçileri Antakya’yı terk eden Yunus Açıkgöz de sahibi olduğu yağ fabrikasının yanına kurduğu çadırda giden personelinin geri dönmesini bekliyor.

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Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgelesinde sağlam kalan ancak üretimi aksayan fabrikalardan biri de 2020 yılında Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan YSA 88 zeytinyağı fabrikası. Yunus Açıkgöz Afrika’da 23 yıl çalışarak biriktirdiği paralarla 2020 yılında memleketi Antakya’ya döndü ve YSA 88 adlı zeytinyağı fabrikasını kurdu. İşleri çok iyi giderken, 6 Şubat’taki deprem her şeyi tersine çevirdi. Fabrika binası ayakta kalsa da makineler durdu. Yunus Açıkgöz kendi fabrikası gibi diğer fabrikaların da çalışmadığını belirterek şunları söyledi:

Deprem işçileri kaçırdı: Patron çaresiz

DÖNMELERİNİ BEKLİYOR

“Yaklaşık 400 bin Euro maliyetli makine ünitelerimiz iyi durumda. Pahalı olmayan 3 ünitede küçük sorun var. Şükür çalışanlarıma bir şey olmadı. Tabii üretim durdu. Biz buranın çalışmasını ve yok olmamasını istiyoruz. Yetkililerimiz hızlı çözüm bulmalı. Çadır bulamayınca fabrikanın yanına ben çadır ve konteyner alıp koydum. Ailemle ve gitmeyen işçilerimizle burada kalıyoruz. Fabrikada deprem öncesi 11 personel vardı, şimdi 2 personel ve ailece oturduk sadece bekliyoruz. Fabrikayı eve çevirdik. Ülkemiz güçlü ülke, çözüm bulabilir. Biz felaketi yaşadık, üstesinden gelebilmek için şehrimizin ve insanımızın yardımlaşmaya ihtiyacı var.” “Şehri terk eden vatandaşların geri dönebilmesi için farklı sektörlerdeki iş sahalarına acil çözüm bulunmalı” diyen işçi Yusuf Şener (56) ise “Gidenlerin geri gelmesi için kazanç olmalı. İş sahaları tekrar açılacak ki bunlar geri dönsün ama şu aşamada hızlı devlet desteği olmadan çok zor görünüyor” dedi.  

 

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#Deprem#İşçi#Patron

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