×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Deprem illerinde hüzün vardı

Güncelleme Tarihi:

#6 Şubat#Deprem#Bayram
Deprem illerinde hüzün vardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 07:00

6 Şubat depremleriyle sarsılan illerde üçüncü bayram da buruk geçti.

Haberin Devamı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, depremzedeler konteynerlerde bayramlaştı. Malatya’da da depremzede aileler, Ramazan Bayramı’nı konteynerkentte kutladı. Depremzedeler birbirleriyle ve şehir dışından gelen yakınlarıyla bayramlaştı. Hatay başta olmak üzere tüm şehirlerdeki mezarlıklarda da gözyaşları aktı.

Deprem illerinde hüzün vardı

Büyüklerin yüzlerinde acı vardı, çocukların ise boynu bükük kaldı. Adana’da depremde bütün ailesini kaybeden Fatih Karaca, “Dünya kadar malım olsa ne yazar, bayramda boynuma sarılan bir evladım kalmadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#6 Şubat#Deprem#Bayram

BAKMADAN GEÇME!