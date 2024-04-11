Deprem illerinde hüzün vardı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, depremzedeler konteynerlerde bayramlaştı. Malatya’da da depremzede aileler, Ramazan Bayramı’nı konteynerkentte kutladı. Depremzedeler birbirleriyle ve şehir dışından gelen yakınlarıyla bayramlaştı. Hatay başta olmak üzere tüm şehirlerdeki mezarlıklarda da gözyaşları aktı.

Büyüklerin yüzlerinde acı vardı, çocukların ise boynu bükük kaldı. Adana’da depremde bütün ailesini kaybeden Fatih Karaca, “Dünya kadar malım olsa ne yazar, bayramda boynuma sarılan bir evladım kalmadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.