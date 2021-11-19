Deprem gibi patlama

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Patlama, dün gece saat 22.30 sıralarında Keçiören İlçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde 114 numaralı binanın giriş katında meydana geldi.

Şiddetli patlamanın ardından üst katlar da etkilenirken, binanın bir kısmı tamamen çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Başkent Gaz ekipleri de doğalgaz hattını herhangi başka bir patlamaya karşı kesti. Patlamada biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, “11 daire vardı. 4 dairede ikamet ediliyor.

Iraklı Türkmen aileden baba ile çocuğu hayatını kaybetti” dedi. Binada doğalgaz kullanımı olmadığı, tüp patlaması olduğu değerlendiriliyor.