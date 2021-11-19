Deprem gibi patlama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
E-ticarete yeni kurallar geliyorE-ticarete yeni kurallar geliyor#E-Ticaret
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Fransada gündem Yusuf Yazıcı Ayrılık haberleri sonrası açıklamaFransa'da gündem Yusuf Yazıcı! Ayrılık haberleri sonrası açıklama#Yusuf Yazıcı
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
AK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek miAK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek mi?#AK Parti
Bakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdi: 2025ten itibaren gelir elde edeceğizBakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdi: 2025'ten itibaren gelir elde edeceğiz#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Herkesin Ahmet Kayası... Taklit edilemez söyleşiye hayatımıza girdiHerkesin Ahmet Kaya'sı... 'Taklit edilemez söyleşiye hayatımıza girdi'#Ahmet Kaya
Sekiz yıl süren dava sonuçlandı İşte alacağı tazminat...Sekiz yıl süren dava sonuçlandı! İşte alacağı tazminat...#Feryal Gülman
Acı haberi Bakan Koca duyurdu Siyaset dünyasını yasa boğan ölümAcı haberi Bakan Koca duyurdu! Siyaset dünyasını yasa boğan ölüm!#İmran Kılıç
Neslihanı vahşice katletmişti... O cani böyle yakalandıNeslihan'ı vahşice katletmişti... O cani böyle yakalandı#Gaziantep
Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum Ona dokunmayın, Türkiyenin en iyisi, Almanca düşündüğü için...Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum! "Ona dokunmayın, Türkiye'nin en iyisi, Almanca düşündüğü için..."#A Milli Takım
HABERLERGündem Haberleri

Deprem gibi patlama

#Ankara#Patlama#Yıkım
Deprem gibi patlama

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda patlama sonucu 3 katlı binanın bir kısmı çöktü. Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Patlama, dün gece saat 22.30 sıralarında Keçiören İlçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde 114 numaralı binanın giriş katında meydana geldi.

Şiddetli patlamanın ardından üst katlar da etkilenirken, binanın bir kısmı tamamen çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Başkent Gaz ekipleri de doğalgaz hattını herhangi başka bir patlamaya karşı kesti. Patlamada biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, “11 daire vardı. 4 dairede ikamet ediliyor.

Deprem gibi patlama

Iraklı Türkmen aileden baba ile çocuğu hayatını kaybetti” dedi. Binada doğalgaz kullanımı olmadığı, tüp patlaması olduğu değerlendiriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Patlama#Yıkım

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret