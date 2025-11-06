Deprem gibi! İstinat duvarı yan binanın üzerine düştü

Haberin Devamı

Arnavutköy'de bir binanın istinat duvarı yan tarafta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin üzerine yıkıldı. Diğer yandan 2 binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Bina sakinlerinden Nurten Taşçı " Yatıyorduk gece 05.00 sıralarıydı. Çok korktum. Eşime ne oluyor diye sordum. Arkadaki binamızın duvarı yıkılmış. Alt katta hasar var arkadaşın evinin camları kırılmış. Şu anda da polisler 'Evi tahliye edin' dediler. Otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı ve kıyafetlerimizi aldık çıktık. Deprem oluyor sandık korkulmayacak gibi değildi hissettik" diye konuştu.



İstinat duvarının yıkıldığı alan ve zarar gören binalar havadan görüntülendi.