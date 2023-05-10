Deprem gerçeğiyle yaşamalıyız

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Esnafla bir araya gelip vatandaşlarla fotoğraf çektiren Oğan şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinde, afet bölgesinde yaşadığımızın bilincinde olmalıyız. Deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorundayız. Bunun için de bundan sonraki bütün konutlaşma yapılaşma faaliyetlerinde tarım alanlarına yapılaşmaya müsaade etmemeliyiz. Biz bütün deprem yönetmeliklerine uyarak çalışmalar yapmalıyız. İnşallah cumhurbaşkanlığı bize nasip olursa, biz afet konusunda Türkiye’de tavizsiz ve son derece profesyonel bir yönetim şekli icra edeceğiz. Ve AKUT başta olmak üzere çok sayıda özel sivil toplum kuruluşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızın önünü açacağız.”