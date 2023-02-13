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Deprem faciasını gözler önüne seren kareler! Hatay havadan böyle görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#Kahramanmaraş
Deprem faciasını gözler önüne seren kareler Hatay havadan böyle görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 09:58

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım drone ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım drone ile görüntülendi.

Deprem faciasını gözler önüne seren kareler Hatay havadan böyle görüntülendi

Deprem felaketinin 8'inci gününde Antakya'da çekilen drone görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

Deprem faciasını gözler önüne seren kareler Hatay havadan böyle görüntülendi

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.

Deprem faciasını gözler önüne seren kareler Hatay havadan böyle görüntülendi

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Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

Deprem faciasını gözler önüne seren kareler Hatay havadan böyle görüntülendi

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#Deprem#Hatay#Kahramanmaraş

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