Deprem faciası küçük Aydın'ı yıldırmadı! Kolu ampute olan Aydın, Çocuk Üniversitesi'ni bitirdi, hayali pilot olmak

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2023 yılında Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Aydın ailesi de depreme Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı. Evleri yıkılan Aydın ailesi, 19 saat enkazda kurtarılmayı bekledi. Enkazdan çıkarılan oğlu Üstün Aydın'ı hastaneye götüren, kendisi de yaralı olan ve başına 53 dikiş atılan Nursel Aydın, ampute haberini burada aldı.

DEPREMDE AİLESİNİ KAYBETTİ

Oğluna güçlükle kolunun ampute edileceğini söyleyen anne Aydın, depremde eşi ve 1 günlük misafirliğe gelen eşinin annesi Remziye Aydın ile birlikte birçok yakınının depremde hayatını kaybettiğini öğrendi. Aydın ailesi, küçük Üstün'ün ameliyat ve tedavisinin ardından bir süre Alanya'da bir otelde kaldı.

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ANNESİ ELİNİ BIRAKMIYOR

Ardından Üstün'ün deprem olmayan bir yere taşınma isteği üzerine aile, Antalya'ya taşınma kararı aldı. Bu sürede ampute edilen sol koluna protez takılan Üstün, Antalya'daki yeni hayatına alışmaya başladı. Oğlunu bir an yalnız bırakmayan anne Aydın, Üstün ile her gün okula gitmeye başladı. Üstün Aydın, okuldaki öğretmeninin yönlendirmesiyle Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki Çocuk Üniversitesi'ne seçildi.

PİLOT OLMAK EN BÜYÜK HAYALİ

Öğrencilere üst düzey düşünme becerisi kazandırılmasının hedeflendiği üniversitede başarıyla eğitim alan Üstün, kısa süre önce mezun oldu. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Üstün, boş zamanlarında da futbol oynuyor. En büyük hayali pilotluk olan Üstün, tüm olumsuzluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.

“BURASI YARALARINA MERHEM OLDU”

Yaşadıklarının çok zor olduğunu söyleyen Nursel Aydın, "Enkazdan çıktıktan sonra direkt Üstün'ü hastaneye götürdük. Onun kolu ampute oldu, ben de ameliyat geçirdim. 1 ay otelde kaldıktan sonra buraya yerleştik. Oğlum, deprem bölgesi olmayan bir yerde yaşamak istiyordu. O nedenle Antalya'yı tercih ettik. Üstün ilk başta burada zorlandı. Sonrasında öğretmeni bizi Çocuk Üniversitesi'ne yönlendirdi. Üstün için burası onun yaralarına merhem oldu. 2 yıldır buradayız ve Üstün burada çok güzel şeyler öğrendi" dedi.

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“HAYATA 1-0 GERİDE BAŞLADI”

Üstün'ün, hayallerini gerçekleştirebilmek için çabaladığını belirten Aydın, "Üstün, hep pilot olmak istiyordu. Deprem sonrası itfaiyeci de olabileceğini söyledi. İleride ne düşünür bilmiyorum. Futbol oynamayı çok seviyor. Koyu Beşiktaş taraftarı. Ben oğlum için özel durumuyla neler yapabileceğine dair araştırma yapıyorum. Ona destek olmaya çalışıyorum. Üstün depremde 7 yaşındaydı ve hayata 1-0 geride başladı. Biz onun bu durumunu toparlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“BURASI CENNET GİBİ”

Kendisini geliştirmeye çalıştığını söyleyen Üstün Aydın ise "Depremde sol kolumu kaybettim. Depremden sonra Antalya'ya taşınmak istedim. Burada Çocuk Üniversitesi'ne başladım. Burası, dünyada tek olan bir elmas gibi. Burada matematik, tiyatro, fen derslerini pekiştiriyoruz. Burası benim için bir cennet gibi. Benim hayalim pilot olmak. Burada arkadaşlarımla futbol oynuyoruz. Ben genelde kaleci oluyorum. Futbol oynamayı çok seviyorum ve futbol benim için hayattan bir parça" dedi.