Deprem Ege’nin yapısını değiştirdi: Sisam Adası yükseldi, Gümüldür ve Menderes çöktü

Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen deprem100´den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Binaları yıkan deprem bir çok binada da hasara yol açtı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapılan incelemeler sonucu deprem sonrası zeminin yapısında da değişim gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

YÜZEY 15 CM DEĞİŞTİ

“Her büyük depremden, özellikle büyüklüğü 7.0’ye varan depremlerden sonra yer kabuğunun yüzeyinde farklı değişimler olur. Yanal yönde bir hareket olmuşsa, mesela 1999 depreminden sonra 4.5 metre bir atım oluştu. Fayın üzerindeki 2 blok, 1’i 4.5 metre öne, diğeri geriye gidiyor. Normal faylarda; 30 Ekim’deki depremde ise düşey yönde bir hareket gerçekleşti. Yaklaşık 10 kilometre derinlikteki depremde 1.5 metre yer değiştirme oldu. Yüzeye ise 15 santimetre yansıdı. Sisam Adası 15 santimetre yükseldi, bizim kıyılarımız, Gümüldür ve Menderes tarafları bölge olarak 15 santimetre çökmüş oldu. Bizim yüksekliğimiz değişmiş oldu. Bu durum jeodezik yöntemlerle belirlendi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Bölgede 4 binin üzerinde artçı deprem oldu. Artçı deprem hareketliliği sürüyor. Belli yerlerde depremlerde kümelenmeler olduğunu görüyoruz. Artçılar bir yıl sürebilir. Bu durum, ana faya komşu diğer fayların da tetiklendiğini gösteriyor. Denizin içindeki fayların tetiklendiğini görüyoruz. Karadaki faylarımız henüz bu depremden tetiklenme anlamında etkilenmedi.”