Deprem dolandırıcısına ilk duruşmada tahliye

Haberin Devamı

Depremzedelere yardımda bulunacağını belirterek IBAN numarasını paylaşıp, para istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Başzurna hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başzurna sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Başzurna’nın ‘zincirleme olarak nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Başzurna’nın banka hesabına bugüne kadar olayla bağlantılı bir ödeme yapılmadığının tespit edildiği belirtildi.

1 YIL 8 AY CEZA ALDI

İstanbul 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında hâkim karşısına çıkan tutuklu sanık Erhan Başzurna, ”Engelli annem bulunmaktadır. Annemin bakımını ve geçimini sağlıyordum. Ayrıca benim evim daha önce yıkılmıştı. Bir daha böyle bir olay yapmayacağım” dedi. Erhan Başzurna’yı ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti sabıkasız olması gerekçesiyle hükmün açıklamasını geri bırakarak tahliyesine karar verdi.