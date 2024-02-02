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Deprem deÄŸil Kural tanÄ±mazlÄ±k felaket getirdi: 2 ölü 8 yaralÄ±

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#Deprem#KahramanmaraÅŸ#AFAD
Deprem deÄŸil Kural tanÄ±mazlÄ±k felaket getirdi: 2 Ã¶lÃ¼ 8 yaralÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 02, 2024 07:00

6 Åžubat depreminde hasar aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼hÃ¼rlenen ÅžanlÄ±urfaâ€™daki 2 katlÄ± ev Ã§Ã¶ktÃ¼. MÃ¼hrÃ¼ kÄ±rÄ±p evde oturmaya devam eden Cemile ArÄ±kan, 7 misafiri ile enkaz altÄ±nda kaldÄ±. 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±.Â

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KahramanmaraÅŸ merkezli 6 Åžubat depremlerinin ardÄ±ndan orta hasarlÄ± olarak belirlenip mÃ¼hÃ¼rlenen ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n Bozova ilÃ§esindeki Cemile ArÄ±kanâ€™a (56) ait 2 katlÄ± ev, dÃ¼n sabah saatlerinde Ã§Ã¶ktÃ¼. Adrese itfaiye, AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altÄ±ndan Cemile ArÄ±kan ve Serap Urakâ€™Ä±n (49) cansÄ±z bedenleri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. YaralÄ± olarak kurtarÄ±lan Serkan U., Fatma U., Ahmet U., AyÃ§a U. , AÃ§elya U., Dilber B., Adem Arda B.Â ve Emre Tuna B. ise hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan 4â€™Ã¼nÃ¼n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu bildirildi. Cemile ArÄ±kanâ€™Ä±n evin mÃ¼hÃ¼rlenmesine raÄŸmen bir sÃ¼re sonra tekrar girip yaÅŸamaya devam ettiÄŸi, enkaz altÄ±nda kalan diÄŸer kiÅŸilerin ise misafir olarak bulunduÄŸu bildirildi.

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#Deprem#KahramanmaraÅŸ#AFAD

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