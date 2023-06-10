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Deprem dalıştan koparamadı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Dalış#Abdurrahman Aydın
Deprem dalıştan koparamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

Depremde iki bacağını da kaybeden Abdurrahman Aydın (18), tüplü dalış tutkusundan vazgeçmedi. Fırsat buldukça dalış yaparak yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor.

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Abdurrahman Aydın, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay’da annesi Betül Günyaşar ile yaşadığı evde yakalandı. Enkazda kalan anne ve oğlu, 15 saat sonra yaralı kurtarıldı. Aydın’ın, 3 gün sonra bacakları kesildi. Annesi ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şimdi Ankara’da yaşayan genç depremzede, 15 yaşında başladığı tüplü dalış ve yüzme sporundan bacaklarını kaybetmesine rağmen vazgeçmedi. Hastaneden çıktıktan sonra 2 kez Hatay’a giderek Samandağ’daki koyda dalış yaptı. Bir taraftan üniversite sınavına hazırlanan Aydın, “Depremden önce hedeflerim vardı. Hayallerimi, umutlarımı hiç bırakmadım. Hiçbir zaman da bırakmayacağım. Dalış yapmaya devam edeceğim. İyi bir üniversite kazanıp iyi bir okulda okuyup ülkeme faydalı bir elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum” diyor.

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Deprem dalıştan koparamadı

TEK İSTEĞİ DAHA İYİ BİR PROTEZ

-Hastanede protez takıldığını; ancak merdiven ve yokuş inme çıkma gibi birçok şeyi yapamadığını belirten Abdurrahman Aydın’ın tek isteği daha iyi bir protez: “Sadece düz yolda yürümemi sağlıyor. Özgürlüğüme kavuşmak, yeniden hayallerimin peşinden koşmak istiyorum. Daha 18 yaşındayım. Yapabileceğim çok şey var. Bunun için daha nitelikli bir protez istiyorum.”

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#Deprem#Dalış#Abdurrahman Aydın

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