Deprem bölgesinin 2. büyük şantiyesi Hatay Dikmece... Bakan Murat Kurum: 7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde 608 blokta 10 bin 335 konut inşa ediyor.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burası Hatay Dikmece. 174 ayrı alanda, 1900 şantiye… 7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için” ifadeleriyle bölgeden görüntüler yayınladı.

HEDEF 158 BİN KONUT VE İŞ YERİ

Hatay’da bugüne kadar 32 bin 160 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 44 bin 227’ye yükselecek. 2025 yılı sonunda ise 158 bin 169 konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.