Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Deprem bölgesine yardım götürürken kazada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Deprem Bölgesi#Trafik Kazası
Deprem bölgesine yardım götürürken kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 11:56

İstanbul'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götüren 5 çocuk babası Celal Yalçın (44), Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda kazada hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oturan evli, 5 çocuk babası Celal Yalçın, İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen yardım kampanyasına katıldı. Celal Yalçın yardımların yüklendiği kamyonet ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Cüneyt K. idaresindeki kamyonet, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Kazada Celal Yalçın yaşamını yitirdi, Cüneyt K. ise yaralandı. Cüneyt K. tedavi altına alınırken, Celal Yalçın'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

60 bin nüfuslu İslahiye’nin yarısı artık yok60 bin nüfuslu İslahiye’nin yarısı artık yokHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

DSÖ, 3üncü Seviye Acil Durum ilan etti Tüm varlıklar seferber edilecek...DSÖ, '3'üncü Seviye Acil Durum' ilan etti! Tüm varlıklar seferber edilecek...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Deprem Bölgesi#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 108... Kurtarma çalışmalarında son durum

Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 108... Kurtarma çalışmalarında son durum

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistandan duygulandıran yayın

Türkiye depremi dünyada manşet! CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistan'dan duygulandıran yayın

#Deprem
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremzedeler için çizilen yaşam rotasını Hürriyet’e anlattı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremzedeler için çizilen yaşam rotasını Hürriyet’e anlattı

#Deprem