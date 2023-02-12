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Kahraman arkadaşlar, termal kameraları ile 22 kişiyi tespit etti!

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#Deprem#Adıyaman#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 16:36

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tunceli’den gönüllü olarak Adıyaman’a giden eski itfaiyeci Gürkan Yılmaz ve arkadaşı Cem Köknar, kendilerine ait termal kamera ile 22 kişiyi tespit etti. Cihazla tespit ettikleri ve 2 gün önce ekipler tarafından kurtarılan 4 yaşındaki Asel bebeğin, enkazdan çıkartılıp duygu dolu kurtarılma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tunceli’den yaşayan eski itfaiyeci Gürkan Yılmaz ile Cem Köknar, ellerindeki yer altı görüntüleme cihazıyla birlikte depremin ilk günü valilikten de izin alarak Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kahraman arkadaşlar, termal kameraları ile 22 kişiyi tespit etti

Yılmaz ile Köknar, kızılötesi ışınlarla yer altının üç boyutlu görüntüsünü ekrana yansıtarak enkaz altındaki kişileri tespit eden cihazla bugüne kadar 22 kişiyi tespit etti.

Kahraman arkadaşlar, termal kameraları ile 22 kişiyi tespit etti

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4 YAŞINDAKİ ASEL'İN KURTARILMASINA ŞAHİTLİK ETTİK

Sürekli hareket halinde olan ve tespit ettikleri nokta göstererek ekiplere söyleyen ve başka enkazlarda çalışan Yılmaz ve Köknar, 2 gün önce de Yavuz Sultan Selim Mahallesi 638’inci sokakta ismi öğrenilemeyen 78 yaşındaki bir kadın ile Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Özlem Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Asel’in kurtarılmasına şahitlik etti.

Kahraman arkadaşlar, termal kameraları ile 22 kişiyi tespit etti

Asel’in enkaz altından çıkarılıp duygu dolu kurtarılma anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kahraman arkadaşlar, termal kameraları ile 22 kişiyi tespit etti

Eski itfaiyeci olan Gürkan Yılmaz, cihazın yaptığı tespitler sayesinde birçok vatandaşın sağ salim enkazdan çıkarıldığını belirterek, “Yani biz çok seri çalışıyorduk. Öbür binalara yetişmek için nokta gösterip çıkıyorduk. Başında durup kazılmasını beklemiyorduk çünkü onu beklemek için 5-6 saat geçiyor. Her yer için biz adresleri verip çıkıyorduk hemen” dedi.

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Kahraman arkadaşlar, termal kameraları ile 22 kişiyi tespit etti

Cihaz hakkında bilgi veren Cem Köknar, “Cihazımız tamamen yerli ve milli. Cihazımız canlı ve cansız ısı farklılığı tespit edebilen, içerdeki kişileri gösterebiliyor. Elektromanyetik faz okuma mantığıyla baya kişiyi tespitimiz oldu. Ancak tespit ettiğimiz yerlerden bilgi alamıyoruz. Yani kaç kişinin çıkarıldığına dair. Şu ana kadar tespit edebildiklerimizden 2’sinin sağ olduğunu, 4’ünün de ölü olduğunu öğrenebildik” diye konuştu.

Kahraman arkadaşlar, termal kameraları ile 22 kişiyi tespit etti

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#Deprem#Adıyaman#Kahramanmaraş

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