Deprem bölgesine ‘savunma’ yatırımı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adıyaman Beşpınar Kültür, Eğitim ve sosyal Destek Kampı’nda düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’nda özetle şu mesajları verdi: “Deprem bölgesindeki ilk ziyaretimize tekrar gençlerle başlamak istedik. Sizlerden aldığımız enerjiyle, sizlerden aldığımız destekle, Adıyaman’ıyla, Kahramanmaraş’ıyla, Hatay’ıyla, Gaziantep’iyle, Malatya’sıyla, Sivas’ıyla deprem bölgesi şehirlerimizi yeniden gezeceğiz. Ülkemizin yaşadığı en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinden beri hep buralarda olduk.



DEPREM TURİSTİ GİBİ GEZMEDİK



Tabii biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksik, hiçbir gecikme olmaması için çalışıyoruz. Bakanlarımızla, kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle ve Cumhur İttifakı’nın mensuplarıyla, depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Bilhassa gençlerimizin bu süreçte gösterdikleri samimi gayretin, sergiledikleri özverili çalışmaların yakın şahidiyiz. Ülkemizde birileri gençleri hep küçümseyerek, onlara hep karamsarlık aşılayarak kendilerince sizlerle aramızı açmaya çalıştılar. Halbuki biz siyasi hayatımız boyunca hep gençlerle yol yürümüş, her mücadelemizi onlarla vermiş birisiyiz.

Onlar gençlerimizi harflerle etiketlendirerek ufuklarına sınır çizmeye çalışırken, biz teknolojiyle, sporla, sanatla, kültürle hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık. Hamdolsun gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz. TEKNOFEST gençliği dedik. Gençlerimizden aldığımız enerjiyle, üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Bu çerçevede savunma sanayisi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman ’da Kablo ve Kolektör Üretim Tesisi kuruyor, Yazılım Kampusu oluşturuyoruz. Eğitimde bazı yaş gruplarında OECD ortalamasının üzerine çıkmamız, bazılarında bunu yakalamak üzere olmamız doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor.”

Bilhassa mesleki eğitimde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bir dönem kasıtlı şekilde örselenen, itibarı sarsılan, cazibesi ortadan kaldırılan mesleki eğitimi yeniden hak ettiği yere getirdik. Kampımızdaki etkinlikler bile gençlerimizin çağın ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirmek için ne kadar iştahlı olduğunu göstermeye yeterlidir.

YANLARINA KALMAYACAK

Genç bir öğrencinin, “14 Mayıs seçimlerinden sonra millet devletine olan teveccühünü bu büyük afete rağmen gösterdi. Bu sonucu hazmedemeyen bazı kesimler bizleri rencide eden cümleler kullandı. Biz bunların yargı karşısında ceza almasını sizden rica ediyoruz” talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde saygısızlık, bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Maalesef bunlar ama televizyon kanallarıyla, ama farklı mecralarda yazılı, görsel hep depremzedelerimize 11 vilayette hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanında kalmayacak. Takipçisiyiz, inşallah gereken dersi de alacaklar” dedi.

ERDOĞAN HATAY'DA KONUŞTU: DEFNE % 8 OY VERDİ BİZ AYRIM YAPMADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da 2. Etap Konya Konteyner Kenti’ni ziyaretinde “Tayyip Erdoğan’a Defne’de verilen oy yüzde 8.5, bay bay Kemal’e verilen 90.5. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız” dedi ve şu mesajları verdi:

“Tüm vatandaşlarıma 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. İstikbalinize, iradenize sahip çıktınız. Koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Kürt, Türk, Nusayri diye bölmeye çalışan fitne tüccarlarının oyununa gelmediniz. 14 Mayıs’ta kararını Cumhur İttifakı’ndan yana kullanan, diğer partilerden yana da kullanan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı iletiyorum. Bizim için sizin oyunuzu almak önemlidir. Elbette sizin teveccühünüze sahip olmak önemlidir. Tercihini demokratik yollarla göstermesi daha da önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üzerinde yeri vardır.

Tayyip Erdoğan’a Defne’de verilen oy yüzde 8.5, bay bay Kemal’e verilen 90.5. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bensem orada yaşayan insan olduğu için bu talimatı verdik. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Erdoğan böyle tanındı böyle de tanınacak. 650 bin görevli ve gönüllümüz canla başla hizmet etti. Yüz milyonlarca kardeşlerimizin duasını ve desteğini yanımızda hissettik. Depremzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Şehirlerimizi tek tek ziyaret etmiştik. Yapımı tamamlanan köy evlerinin bir kısmının teslimatını gerçekleştirdik. Kampanya döneminde bir gözümüz ve kulağımız buradaydı. Karşılaşılan her sorunu bizzat takip ettik. En büyük yıkıma uğrayan Hatay’ı Konya’ya zimmetlemiştik. Belediyelerimiz altyapıdan üstyapıya aşevlerinden konteyner kent kurulumuna kadar sizleri desteklediler. Arkadaşlarımız reklam yapmadı, başkaları gibi enkaz önünde poz vermek için gelmediler. Rabb’im hepsinden razı olsun. Geçici barınma alanlarının kurulması depremzedelerimiz için kritik öneme sahipti. Geçici barınma merkezleri ile işyerlerimizi de faaliyete geçirdik. Şu anda kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. Bunları da eylül ekime kadar bitirmenin gayreti içindeyiz. Değerli kardeşlerim Antakya küçük sanayi sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi olmak üzere inşa sürecini başlattık. İnşallah şehrimizde 34 bini köy evi olmak üzere 251 bin konutu inşa etmiş olacağız. Muhalefetin diline doladığı Defne Hastanesi’ni de bugün açıyor olacağız.”

‘BU HASTANEYİ 2 AYDA BİTİRDİK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaatı 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi’nin açılışını yaptı. “Sağlık Bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştı. Herkesi mahcup ederek hastanemizin inşaatını bitirdik. Gereken donanımları her şeyi bitirerek sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “İşte bir tanesi çıkmış, ‘Üç ayda ne yapıyorsun?’ diyor. Sende yüz varsa, karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi’ni gör. Temelini 24 Mart’ta attığımız 300 yataklı hastanemizi iki ayda bitirme sözü vermiştik. Neler söylendi hatırlıyorsunuz. Hiçbirine aldırmadık. Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası.”

DEVLET BAHÇELİ: BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İHANET OLUR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay’da 2. Etap Konya Konteyner Kenti ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasında özetle şunları söyledi:



“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı olmuştur, bu sistemi değiştirmek Türkiye’ye ihanet olur. Fitne-fesata aldırış edemeyiz. Milletimiz parlamenter sistem çürümüştür dönüşü olmaz dedi. Büyük bir farkla milletimiz Cumhur İttifakı’nı başarılı kıldı. Yasamada bu başarı sağlanmışsa yürütmede de başarı sağlamak lazım. Yürütmede başarılı olmak Sayın Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı yapmaktır. 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde açık ara Sayın Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır. Terörün, FETÖ’nün kökü kazınmalı. ABD’nin çocukları Hans, Sam, Henryler alayınıza birden sesleniyorum; Kiminle işbirliği yaparsanız yapın Sayın Erdoğan’ı sizlere ezdirmeyiz. 28 Mayıs’ı 29 Mayıs’ta fetihle özdeşleştirerek millet iradesinde perçinleştirecek bir zafer bekliyoruz.”

FAHİŞ KİRA ARTIRANIN ÜMÜĞÜNÜ SIKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Halk Buluşması’nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:



Ben inanıyorum ki haftaya pazar Gaziantep’ten çok farklı bir ses gelecek. Şehir merkezimizde çok fazla yıkım olmadığı için Gaziantep çevre illere kol kanat gerdi. Evini işyerini depremzedelere açanları biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Aylık 1 milyar doları bulan ihracatıyla ülkemizin önde gelen istihdam merkezlerinden olan Gaziantep’in toparlanması da sevindiricidir. Bugüne kadar olduğu gibi Gaziantep’in yatırım üretim yolunda attığı her adımda yanında olacağız. Bu şehir kendisine verilen her şeyi hak eden bir şehir. İnşallah Amanos Tünelleri ile biz de şehrimize olan şükranımızı ileteceğiz. Hızlı tren hattının da tamamlanmasıyla Gaziantep’in her bakımdan cazibesi artacaktır.

Bizim asıl rakibimiz CHP genel başkanı değil rehavettir. Ben bu muhteşem katılımda zafer sarhoşluğu görmüyorum, azim görüyorum. Allah göstermesin ülkenin kaderini CHP Genel Başkanı’na teslim etme vebaline hiçbirinizin girmeyeceğine inanıyorum. Kardeşlerim, bu zat 15 seçim, kaybetti. İnşallah pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Kim bilir? Belki de 28 Mayıs’tan sonra en büyük iyiliği, önüne yeni bir fırsat çıkartarak CHP’ye yapmış olacağız. Karşımızda işte böyle bir rakip, işte böyle bir tablo var.



Biz hiçbir depremzede vatandaşımızı bu muhannetlere muhtaç etmeyeceğiz. İşte şu anda Hatay’da deprem çadırlarının suyunu kestiler suyunu. Ve vali vekiline talimat verdim. Ayrılmadan hemen suyu bağladılar, aramızdaki fark bu.



Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Bilhassa konut fiyatları ve kiralar ülkemizin hemen her yerinde gerçekten can sıkıcı seviyelere geldi. Makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf açgözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla, tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız, ümüğünü. Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz, gerek TOKİ kanalıyla, gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla arttıracak tedbirler alacağız.