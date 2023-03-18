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Deprem bölgesine konteyner taşıyan TIR'a minibüs çarptı: Acı haber

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#TIR#Kaza#Sakarya
Deprem bölgesine konteyner taşıyan TIRa minibüs çarptı: Acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 09:44

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, deprem bölgesine konteyner taşınan TIR'a minibüsün arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında, Erenler ilçesi D-100 yolu Bekirpaşa mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden ve deprem bölgesine konteyner taşıyan M.E.E. (22) yönetimindeki TIR'a, Erol Tozan'ın kullandığı 41 KF 680 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Tozan, hayatını kaybederken, araçta bulunan İ.Ş. (48) ve M.Ü. (48) ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Hastanesi’ne kaldırıldı.

Deprem bölgesine konteyner taşıyan TIRa minibüs çarptı: Acı haber

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Erol Tozan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla morga götürüldü. TIR şoförü M.E.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#TIR#Kaza#Sakarya

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