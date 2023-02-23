Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Deprem bölgesine gidecek kurtarma görevlisinin kıyafetlerini çaldı; o anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hırsız#Depremzede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 11:45

Bursa’da, İHH arama- kurtarma ekibi görevlisi Mevlüt Mikailoğlu'nun deprem bölgesine gidecek arkadaşı Serkan Oral’a vermek üzere getirdiği kıyafet dolu poşet, bina önünden çalındı. Yoldan geçen kadının poşeti aldığı anlar, kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün İnegöl ilçesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İHH arama- kurtarma ekibinde görevli Mevlüt Mikailoğlu, deprem bölgesine gidecek olan arkadaşı Serkan Oral’a kıyafetlerini vermek için buluşma noktasına gitti. İçinde kıyafetlerin olduğu poşeti apartman girişine koyup, kaldırım kenarında arkadaşını beklemeye başlayan Mikailoğlu, bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Mikailoğlu, poşetin, kadın tarafından çalındığını gördü. Görüntülerde; Mikailoğlu sırtı dönük olarak kaldırımda beklerken, yoldan geçen kadının ise bina girişinde duran poşeti alarak uzaklaştığı görüldü.

'O KIYAFETLER MİLLETİN BAĞIŞLARIYLA ALINDI'

Büyük üzüntü duyduğunu belirten Mevlüt Mikailoğlu, poşeti alan kadına seslenerek, “Ablacım, aldığın o çantada İHH arama- kurtarma ekibinin kıyafetleri var. Milletin bağışlarıyla alınmış o kıyafetler, can kurtarmak için kullanılıyor ve senin hiçbir işine yaramaz. Çantayı aldığında hiç mi utanmadın? Hiç mi pişmanlık yaşamadın? Eğer biraz vicdanın varsa o çantayı geri getirirsin” dedi.

Haberin Devamı

Deprem bölgesine gidecek kurtarma görevlisinin kıyafetlerini çaldı; o anlar kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Hırsız#Depremzede

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi