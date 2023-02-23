Deprem bölgesine gidecek kurtarma görevlisinin kıyafetlerini çaldı; o anlar kamerada

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Olay, dün İnegöl ilçesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İHH arama- kurtarma ekibinde görevli Mevlüt Mikailoğlu, deprem bölgesine gidecek olan arkadaşı Serkan Oral’a kıyafetlerini vermek için buluşma noktasına gitti. İçinde kıyafetlerin olduğu poşeti apartman girişine koyup, kaldırım kenarında arkadaşını beklemeye başlayan Mikailoğlu, bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Mikailoğlu, poşetin, kadın tarafından çalındığını gördü. Görüntülerde; Mikailoğlu sırtı dönük olarak kaldırımda beklerken, yoldan geçen kadının ise bina girişinde duran poşeti alarak uzaklaştığı görüldü.

'O KIYAFETLER MİLLETİN BAĞIŞLARIYLA ALINDI'

Büyük üzüntü duyduğunu belirten Mevlüt Mikailoğlu, poşeti alan kadına seslenerek, “Ablacım, aldığın o çantada İHH arama- kurtarma ekibinin kıyafetleri var. Milletin bağışlarıyla alınmış o kıyafetler, can kurtarmak için kullanılıyor ve senin hiçbir işine yaramaz. Çantayı aldığında hiç mi utanmadın? Hiç mi pişmanlık yaşamadın? Eğer biraz vicdanın varsa o çantayı geri getirirsin” dedi.

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