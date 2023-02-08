Deprem bölgesine gidecek gönüllülere ek YHT seferi

Haberin Devamı

İstanbul'dan deprem bölgesine gidecek bin 500 gönüllünün seyahatlerini sağlamak için Söğütlüçeşme ile Konya arasında 3 Yüksek Hızlı Tren işletilecek. Deprem bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyacak YHT'ler Söğütlüçeşme den 01.00, 08.00 ve 14.00 da hareket edecek. Gönüllüler Konya da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun'a devam edecek.



İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle bin 300 ü aşkın depremden etkilenen kişi seyahat etti. Malatya Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle bin 510 depremzede vatandaş Kırıkkale ve Ankara'ya taşındı. Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı.