Deprem bölgesine 27 bin öğrenci geri döndü

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Bakan Özer, afet bölgesinde çocukların okullarıyla buluşması ve eğitimlerini sürdürmesi için yapılan faaliyetler kapsamında, daha önce nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerin kendi illerine dönüşleriyle ilgili son verileri paylaştı.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı pay-laşımda, “Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkânlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakil-lerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462’si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var...” dedi.