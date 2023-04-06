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Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

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#Deprem#Malatya#Kaza
Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 03:24

Deprem bölgesi Malatya'dan İstanbul'a giden ve belediye personellerini taşıyan otobüsün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesi Malatya'ya giden Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan 34 FIR 436 plakalı otobüs, İstanbul'a dönerken Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otobüs de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Deprem#Malatya#Kaza

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