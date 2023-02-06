Deprem bölgesindeki vatandaşa Türk Telekom'dan konuşma ve internet desteği

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Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: depremden etkilenen tüm illerde kesintisiz iletişimi sağlamak adına alınan tedbirleri ve vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için faydalanabilecekleri hizmetlerini duyurdu. Deprem seferberliği kapsamında; Türk Telekom, depremden etkilenen tüm illerde kesintisiz iletişimi sağlamak adına alınan tedbirleri ve vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için faydalanabilecekleri hizmetlerini duyurdu. Deprem seferberliği kapsamında;



Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan da yurtiçinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu. Bölgede WiFi internet noktaları ücretsiz hizmete açıldı. Mobil baz istasyonları bölgeye sevk edildi.Yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların akıllı cihazları için Türk Telekom Mağazalarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği sağlanıyor..AFAD’ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de deprem bölgesine hareket etti. Çadır, battaniye ve uyku tulumları bölgeye gönderildi. Depremden etkilenen illerde kesintisiz iletişimin sürmesi için saha ekipleri çalışmalarını sürdürürken, haberleşmelerin kısa mesaj servisi ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması önemle belirtiliyor.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelip çevre illerde de hissedilen 7,4 büyüklüğünde depremin ve bölge etrafında gerçekleşen diğer depremlerin ardından Türk Telekom her kademeden tüm ekipleriyle deprem bölgesinde sahaya indi. Depremlerden Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Malatya etkilendi.



Kesintisiz iletişimi sağlamak adına tüm tedbirleri alan Türk Telekom, depremden etkilenen illerdeki vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamaları için aldığı tedbirleri açıkladı.

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Türk Telekom ARAMA VE KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE



Depremin en yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş’ta öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil iletişim araçları, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz iletişim hizmeti sunuyor. AFAD’ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) Deprem bölgesine hareket ederek, yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bölgeye çadır, battaniye ve uyku tulumları sevk edildi.



Sabit ses ve internet desteği yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların akıllı cihazları için Türk Telekom Mağazalarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği sağlanıyor. Mobil baz istasyonları da bölgeye sevk edilirken, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Bölge halkı için WiFi internet noktaları ücretsiz kullanılma sunuldu. Bunun yanı sıra iletişime kapalı olan müşterilerin mobil, internet ve sabit hatları görüşmeye açıldı.



Sabit ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanıma açıldı. Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan, yurtiçinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu. Deprem sonrası bölgede hizmet veren tüm kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları altyapı hizmetlerini karşılayan Türk Telekom yardım koordinasyon sürecine destek olmaya devam ediyor.