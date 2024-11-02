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Deprem bölgesindeki taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

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#Resmi Gazete#Deprem Bölgesi#Taksit Ödeme
Deprem bölgesindeki taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 04:14

Deprem bölgelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

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6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin sürdüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere borçlu olanların mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde, taksitlerin ödenmesi sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 12 AY UZATILDI

Karara göre; belirtilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) anılan kanunlar kapsamında 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

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Öte yandan kararda, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması durumunda, fazla olan taksitlerin 12'nci taksitle ödeneceği belirtildi.

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#Resmi Gazete#Deprem Bölgesi#Taksit Ödeme

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