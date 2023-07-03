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Deprem bölgesindeki öğretmenlerin isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 5 Temmuz'da başlayacak

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#Deprem Bölgesi#İsteğe Bağlı Yer Değişikliğ#Öğretmenler
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 5 Temmuzda başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 21:47

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 22 il kapsamında iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Buna göre; 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvurular alınacak, 10 Temmuz 2023 tarihinde atamalar gerçekleştirilecek.

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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanların iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvurular alınacak, 10 Temmuz 2023 tarihinde atamalar gerçekleştirilecek. 

Bu kapsamda yapılacak yer değişikliği işleminde öğretmenler İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler. 

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru kapsamında başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen dört yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak. 

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Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkından, bulundukları ilde herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan bütün öğretmenler faydalanabilecek. 

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#Deprem Bölgesi#İsteğe Bağlı Yer Değişikliğ#Öğretmenler

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