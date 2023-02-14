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Deprem bölgesindeki Bakan Akar, NATO toplantısına katılmayacak

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#NATO#Deprem#Hatay
Deprem bölgesindeki Bakan Akar, NATO toplantısına katılmayacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 13:18

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmayacağı belirtildi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından, Hatay’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a gelen Bakan Akar, burada 9 gündür arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini yerinde takip etmeye devam ediyor.

Bakan Akar’ın deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmayacağı, toplantıda Türkiye’yi NATO Daimi Temsilcisi Levent Gümrükçü’nün temsil edeceği belirtildi. (DHA)

 

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#NATO#Deprem#Hatay

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